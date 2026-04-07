David Broncano no se reprime sobre la salida de Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef' ante su sustituta

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja han acudido por primera vez juntos a 'La Revuelta' este lunes con motivo del estreno de 'MasterChef 14', que arrancó la semana pasada sus nuevas entregas en La 1. Y durante su encuentro con David Broncano, al que han llegado unos minutos más tarde de lo esperado, el veterano juez del talent culinario no ha dudado en sincerarse sobre el duro contratiempo que se encontraba atravesando durante la entrevista.

Justo antes de recibir al jurado del concurso de cocina de La 1, David Broncano no se ha cortado al referirse a uno de los grandes cambios de la decimocuarta edición del formato. "Hay una persona nueva, no sé si es algo que se puede comentar... ¿Es algo de lo que se puede hablar o la llamo por el nombre de la de antes?", ha bromeado el presentador.

Marta Sanahuja se sincera con David Broncano sobre su llegada a 'MasterChef': "Me llaman Samartha"

"¿A ti eso no te parecería una falta de todo, Pablo?", le ha espetado Grison sin reparo, reprendiéndole de lleno por referirse así a la salida de Samantha Vallejo-Nágera del programa y la entrada de la chef y creadora de contenido Delicious Martha (Marta Sanahuja). Así, nada más estar cara a cara con ellos, el humorista se ha apresurado a disculparse con el nuevo fichaje de 'MasterChef'.

"¿Marta entendías a lo que iba no? A veces en televisión se hace como que no ha pasado nada pero ha habido un cambio...", ha explicado Broncano mientras la joven chef se limitaba a encajar la escena desde el humor. "Me llaman Samartha", ha asegurado la nueva compañera de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Y entre risas por el desliz, el chef catalán ha terminado sincerándose sobre el contratiempo que ha experimentado antes de salir al escenario.

"Yo vengo regular", ha explicado Jordi Cruz con gesto e fatiga. "Viene jorobado, ha parado dos veces en el baño, lo mismo sale corriendo", ha explicado Pepe Rodríguez, poniendo el foco en la indisposición de última hora de su compañero como el principal motivo de su retraso. "En algún momento entre hoy y ayer me envenené", ha continuado explicando el cocinero.

"Es muy probable que sea el primer invitado que se cague en directo, ya te lo digo. Perdonad por ser escatológico", ha asegurado entre risas el juez de 'MasterChef 14'. "Ay dios mío, ojalá caiga esa breva", comentaba ilusionado David Broncano. "He venido malo como un perro, a ver si me siento y mi cuerpo lo interpreta mal", terminaba confesando el chef.