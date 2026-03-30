El público dicta sentencia al debut de Marta Sanahuja en 'MasterChef 14' y hay división y una opinión repetida

'MasterChef' ha vuelto a encender este lunes los fogones en TVE con el estreno de su décimo cuarta edición. Una temporada que llega marcada por la salida de Samantha Vallejo-Nágera del jurado y su relevo por Marta Sanahuja, que se suma a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, que se mantienen al frente del programa.

"Después de tantos años queremos que esta edición sea muy especial y una declaración de amor por la cocina tradicional", empezaba diciendo Pepe Rodríguez. "Este año tenemos novedades y queremos adaptarnos a los nuevos tiempos sumando otras formas de contar historias y de llegar a la gente, la cocina vive un momento espectacular y se ha vuelto más cercana y vibrante gracias a las redes sociales", apostillaba Jordi Cruz.

"Tenemos clarísimo que Samantha va a seguir dando guerra en el mundo del catering, pero ha llegado el momento de abrirnos a esta nueva mirada. Y la primera novedad la vais a conocer ahora mismo. Es una de las creadoras de contenido gastronómico más completa, creativa, talentosa y querida de nuestro país con más de 5 millones de seguidores", añadía Pepe Rodríguez dando la bienvenida a su nueva compañera.

Tras ello, Marta Sanahuja entraba por primera vez a las cocinas de 'MasterChef'. "Tengo 35 años, soy de Barcelona y aunque iba para publicidad, hace 12 años la gastronomía se cruzó en mi camino y me salvó de uno de los momentos más complicados de mi vida y desde entonces me dedico a ello", confesaba la nueva juez en su vídeo de presentación.

Después de su vídeo, Marta Sanhuja se mostraba ilusionada con este reto al frente del jurado de 'MasterChef 14'. "Estoy super emocionada y feliz de estar aquí, he crecido con este formato y cuando empecé hace 12 años a crear contenido gastronómico nunca pensé estar aquí. Es el mayor reto al que me he enfrentado nunca y soy muy consciente de la responsabilidad que esto implica", añadía la nueva jueza.

Presentamos a la nueva jueza de #MasterChef



¿Preparados para una nueva revolución en las cocinas?



“A partir de ahora, nada va a ser igual”.



Sigue el programa en directo:



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El veredicto de la audiencia al debut de Marta Sanahuja en 'MasterChef'

Como era de esperar, el estreno de 'MasterChef 14' y el debut de la nueva miembro del jurado han dado mucho que hablar en redes sociales.

#MasterChef

Para la gente que no conozco a Martha Sanahuja es un fichajazo, sus vídeos son maravillosos, parece una tutora personal... Toda la suerte del Mundo a Martha, Mujer 10, inteligente, bella, y lo hace fácil, muy televisiva, toda la suerte y paciencia no seáis duros... — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) March 30, 2026

Creo que delicious Marta le va a dar un soplo de aire fresco a #MasterChef — Nineu (@itzitrip) March 30, 2026

Me encanta que el jurado de #MasterChef tenga por fin un soplo de aire fresco. Era necesario 👏🏻👏🏻 — Pedro Palomo (@pedropalomobcn) March 30, 2026

#MasterChef la salida de @SamySpain tendría q haber sido hace unas temporadas. Celebramos la renovación con la inclusión de #MartaDelicious. Le deseamos muchos éxitos a esta nueva temporada, nada disfrutamos más q un buen reality de cocina. No nos defrauden como los últimos años — Lacro Quetas (@susugom) March 30, 2026

Por fin ver esto sin los gritos de Samantha #MasterChef — Verónica Lis (@nelvelis) March 30, 2026

20 minutos d programa i ya sé q me gusta más marta que samantha #MasterChef — janamarranaaaa (@janacc_04) March 30, 2026

Edte año donde han seleccionado los aspirantes?. Menudo pijerio!.

Lo unico bueno es la salida de Samantha y la entrada de Martha.

#MasterChef — Kanitines 🐾🐮 (@kanitines) March 30, 2026

Se emociona mucho, me cae bien la Martha 😍 #MasterChef — Extrema y Dura (@CristionaESC) March 30, 2026

Lo gracioso de que lo único positivo que haya sacado de esta edición de #MasterChef #MasterChefRTVE sea la nueva jurado que es la única que tiene algo de cabeza y sirve al mismo tiempo de presentadora.



Además ha quitado a la insoportable de Samantha que es otro plus. — Drako1909's Fabolous Adventure (@Drako1909) March 30, 2026

Me está cayendo muy bien la delicious Marta eh#Masterchef — Lus💘 (@Lusilu0) March 30, 2026

¿Podemos confirmar ya que ninguno de nosotros echa de menos a Samantha? #MasterChef — Cristina Campos (@Cristina_2311) March 30, 2026

QUE LA TERCERA JUEZA POR FIN PARTICIPA EN EL PROGRAMA ALELUYA, A TOMAR POR SACO SAMANTHA, AMO A ESTA CHICA MUCHO :3#MasterChef #MasterChefRTVE — Drako1909's Fabolous Adventure (@Drako1909) March 30, 2026

Lo que gana este programa sin samanta......#MasterChef — Julio (@Julio30616743) March 30, 2026

Aunque no todo han sido buenas críticas. También son varios los espectadores que han cuestionado la elección de Marta Sanahuja como nueva jueza asegurando que podrían haber seleccionado a alguna cocinera profesional como Begoña Rodrigo, que ha estado de invitada en el casting final del programa.

Begoña Rodrigo debería haber sido la tercera jurado de #Masterchef — ¡¡FURBY SIN PILAS!! 𝕏 (@FurbySinPilas) March 30, 2026

Y digo yo: no había ninguna cocinera para hacer de jurado,en vez de una influencers de redes sociales?

Imaginaros que en el primer programa se pone a cocinar, sería la mayor humillación para Samantha,que en 13 ediciones no la vimos cocinar.#Masterchef#Masterchef14 — Oskar (@Oskarzabulon) March 30, 2026

@MasterChef_es entiendo el tema de las redes sociales y llegar a nuevas generaciones y más público... Pero no había otra mujer con más formación y prestigio en el mundo gastronómico español para ser presentadora del formato? #MasterChef — Megan (@megmegan972) March 30, 2026

Qué mala pinta la promo de Masterchef. Sin Samantha, pero más de lo mismo: mucha teatralidad, poca cocina. Qué manera de cargarse un formato... Le auguro el mismo éxito que a DecoMasters, la copia, pero con casas. #Masterchef — Miss Harkness 🇪🇸🇹🇷🇮🇷 (@harkness_miss) March 30, 2026

La nueva jueza de #Masterchef cuidado. Tiene una pinta de mala y falsa — Bad Wolf (@RideWithN) March 30, 2026

Marta Sanahuja no tiene mucho gancho televisivo. Un poco forzada #MasterChef — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) March 30, 2026

La nueva jurado se hizo famosa por hacer recetas con air fryer en redes sociales . Por lo tanto mi pregunta es ... Su valoración vale para algo? O solo está de pegote para hacer bulto?#MasterChef — Isra. (@OnlyIsra) March 30, 2026