El público dicta sentencia al debut de Marta Sanahuja en 'MasterChef 14' y hay división y una opinión repetida

'MasterChef' ha vuelto a encender este lunes los fogones en TVE con el estreno de su décimo cuarta edición. Una temporada que llega marcada por la salida de Samantha Vallejo-Nágera del jurado y su relevo por Marta Sanahuja, que se suma a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, que se mantienen al frente del programa.
"Después de tantos años queremos que esta edición sea muy especial y una declaración de amor por la cocina tradicional", empezaba diciendo Pepe Rodríguez. "Este año tenemos novedades y queremos adaptarnos a los nuevos tiempos sumando otras formas de contar historias y de llegar a la gente, la cocina vive un momento espectacular y se ha vuelto más cercana y vibrante gracias a las redes sociales", apostillaba Jordi Cruz.
"Tenemos clarísimo que Samantha va a seguir dando guerra en el mundo del catering, pero ha llegado el momento de abrirnos a esta nueva mirada. Y la primera novedad la vais a conocer ahora mismo. Es una de las creadoras de contenido gastronómico más completa, creativa, talentosa y querida de nuestro país con más de 5 millones de seguidores", añadía Pepe Rodríguez dando la bienvenida a su nueva compañera.
Tras ello, Marta Sanahuja entraba por primera vez a las cocinas de 'MasterChef'. "Tengo 35 años, soy de Barcelona y aunque iba para publicidad, hace 12 años la gastronomía se cruzó en mi camino y me salvó de uno de los momentos más complicados de mi vida y desde entonces me dedico a ello", confesaba la nueva juez en su vídeo de presentación.
Después de su vídeo, Marta Sanhuja se mostraba ilusionada con este reto al frente del jurado de 'MasterChef 14'. "Estoy super emocionada y feliz de estar aquí, he crecido con este formato y cuando empecé hace 12 años a crear contenido gastronómico nunca pensé estar aquí. Es el mayor reto al que me he enfrentado nunca y soy muy consciente de la responsabilidad que esto implica", añadía la nueva jueza.
El veredicto de la audiencia al debut de Marta Sanahuja en 'MasterChef'
Como era de esperar, el estreno de 'MasterChef 14' y el debut de la nueva miembro del jurado han dado mucho que hablar en redes sociales.
Aunque no todo han sido buenas críticas. También son varios los espectadores que han cuestionado la elección de Marta Sanahuja como nueva jueza asegurando que podrían haber seleccionado a alguna cocinera profesional como Begoña Rodrigo, que ha estado de invitada en el casting final del programa.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.