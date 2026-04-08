La actriz Mariona Terés rechaza lo que 'La Revuelta' le pide hacer con Santiago Segura: "De mi parte nada"

Mariona Terés y Alejo Sauras han aterrizado en 'La Revuelta' este miércoles para continuar con la promoción de 'Barrio Esperanza', la nueva comedia de La 1 cuya fecha de estreno está aún por anunciar. Y durante un punto del entrevista, David Broncano ha adelantado la visita de Santiago Segura para este jueves, animando a sus invitados a plantear una pregunta para el director.

Tal y como ha adelantado el humorista de forma espontánea durante la entrevista de este miércoles, Santiago Segura será el encargado de cerrar la semana de entrevistas en 'La Revuelta'. El director de cine acudirá al espacio de TVE casi un mes después del estreno de 'Torrente, Presidente' en cines.

Mariona Terés se niega a dejar un mensaje a Santiago Segura: "No tengo nada que decirle"

Así, aprovechando el inesperado anuncio, David Broncano ponía contra las cuerdas a los dos actores invitados de este miércoles para dejar un mensaje al protagonista de 'Torrente'. Y si Alejo Sauras no ha dudado en trasladar un "abrazo fuerte" al cineasta, tras un silencio incómodo ante la cámara, Mariona Terés se pronunciaba sin filtros. "No tengo nada que decirle, te lo prometo", ha comentado entre risas con gesto serio.

"De mi parte nada", insistía visiblemente incómoda la actriz mientras Broncano trataba de rebajar la tensión. Sin embargo, la protagonista de 'Barrio Esperanza' se ha mantenido en silencio durante el resto del tenso momento. "Él es una persona que admite tanto abrazo como nada", resolvía el presentador buscando el lado positivo de la escena.

Las redes sentencian la visita de Santiago Segura a 'La Revuelta': "Ni enciendo la tele"

Y muchos espectadores de 'La Revuelta' han suscrito el "desinterés" de Mariona Terés por la visita de Santiago Segura poco después de que Broncano lo anunciase. "Me ha dado la sensación que a Mariona no le hace mucha gracia el invitado de mañana, le pasa como a mí", ha señalado un usuario en X. "Pues mañana con el fascista de Santiago Segura en 'La Revuelta' haremos zapping muchos", ha señalado otro

Qué buena Mariona Terés, pasando mil de Santiago Segura 🫶🏽 #LaRevuelta — Scar (@mondadientes_) April 8, 2026

Uy, mal rollo entre Mariona y Santiago 🙄?? #LaRevuelta — | ᥱ ძ ᥙ ᥙ 🇮🇨 (@sebastianvzp) April 8, 2026

me ha dado la sensación que a mariona no le hace mucha gracia el invitado de mañana, le pasa como a mí 🤣 #LaRevuelta — Lady Saavedra 🌪️💚🍜 (@jelly_dreams0) April 8, 2026

@MarionaTeres ole, ole, y ole no queriendo mandarle un saludo a Santiago Secura.

🙌🙌🙌🙌#larevuelta — Comomolo 🌍 (@Comomolo9) April 8, 2026

https://twitter.com/AbelPlata/status/2041986141646168098

Mañana vuelve Mariló Montero? Ya total #LaRevuelta — 🪽🇪🇸Pájaro ROJO ❤️ 🇮🇨🇿🇦🍉✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ (@Pajarolpgc) April 8, 2026

Menos mal que mañana hay doble emisión en #LaRevuelta y el segundo programa no dará tanta pereza como el primero. — Billyel Friedmann 🇵🇸🇬🇱🇱🇧🇦🇲🇺🇦 (@elbillyel) April 8, 2026

Mañana no veré #LaRevuelta Me niego a ver al fascista. Yo te amo, Broncano, pero a ése que lo vea su p. madre y Motos — Lola Reina (@7es_lola) April 8, 2026

https://twitter.com/AbelPlata/status/2041983347400773969

Mañana Santiago Segura... No sé por qué va/quién os lo ha recomendado, pero habiendo publicado la grabación de casting de una actriz en la 1ª de Torrente, y haber equiparado "izquierdas y derechas" en su última película, además de reírse de trans.. #LaRevuelta @LaRevuelta_TVE — Daniel Scorpin - 🇵🇸 (@dscorpin) April 8, 2026

Que pereza me va a dar mañana #LaRevuelta si realmente viene Santiago Segura. — Billyel Friedmann 🇵🇸🇬🇱🇱🇧🇦🇲🇺🇦 (@elbillyel) April 8, 2026

Pues mañana con Santiago Segura en #LaRevuelta haremos zapping muchos — laura (@laulm80) April 8, 2026

Mañana ni enciendo la tele, como cuando hay fútbol ⚽ #LaRevuelta — Machanguita de guachinche 🇮🇨 (@guachinchera) April 8, 2026