La actriz Mariona Terés rechaza lo que 'La Revuelta' le pide hacer con Santiago Segura: "De mi parte nada"

Mariona Terés y Alejo Sauras han aterrizado en 'La Revuelta' este miércoles para continuar con la promoción de 'Barrio Esperanza', la nueva comedia de La 1 cuya fecha de estreno está aún por anunciar. Y durante un punto del entrevista, David Broncano ha adelantado la visita de Santiago Segura para este jueves, animando a sus invitados a plantear una pregunta para el director.
Tal y como ha adelantado el humorista de forma espontánea durante la entrevista de este miércoles, Santiago Segura será el encargado de cerrar la semana de entrevistas en 'La Revuelta'. El director de cine acudirá al espacio de TVE casi un mes después del estreno de 'Torrente, Presidente' en cines.
Mariona Terés se niega a dejar un mensaje a Santiago Segura: "No tengo nada que decirle"
Así, aprovechando el inesperado anuncio, David Broncano ponía contra las cuerdas a los dos actores invitados de este miércoles para dejar un mensaje al protagonista de 'Torrente'. Y si Alejo Sauras no ha dudado en trasladar un "abrazo fuerte" al cineasta, tras un silencio incómodo ante la cámara, Mariona Terés se pronunciaba sin filtros. "No tengo nada que decirle, te lo prometo", ha comentado entre risas con gesto serio.
"De mi parte nada", insistía visiblemente incómoda la actriz mientras Broncano trataba de rebajar la tensión. Sin embargo, la protagonista de 'Barrio Esperanza' se ha mantenido en silencio durante el resto del tenso momento. "Él es una persona que admite tanto abrazo como nada", resolvía el presentador buscando el lado positivo de la escena.
Las redes sentencian la visita de Santiago Segura a 'La Revuelta': "Ni enciendo la tele"
Y muchos espectadores de 'La Revuelta' han suscrito el "desinterés" de Mariona Terés por la visita de Santiago Segura poco después de que Broncano lo anunciase. "Me ha dado la sensación que a Mariona no le hace mucha gracia el invitado de mañana, le pasa como a mí", ha señalado un usuario en X. "Pues mañana con el fascista de Santiago Segura en 'La Revuelta' haremos zapping muchos", ha señalado otro
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.