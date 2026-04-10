El equipo de 'La Revuelta' responde alto y claro a la resolución de la CNMC tras la denuncia al programa

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha fallado a favor de 'La Revuelta' ante la denuncia que la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) presentó contra el programa de David Broncano por la emisión de comunicaciones comerciales durante su emisión, alegando que no se trata de un formato cultural. Y el humorista, junto a Jorge Ponce, no ha dudado en celebrar el último triunfo legal de RTVE y el programa en pleno directo.

Antes de recibir a Santiago Segura, el colaborador del programa tomaba el escenario con un importante anuncio para la audiencia. "Nos han denunciado", lamentaba Ponce con la resolución de la CNMC en mano para poner en contexto a los espectadores. "Sí, fuimos denunciados por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto...", ha continuado explicando el malagueño, desvelando la ofensiva de las cadenas privadas contra el formato de TVE por la emisión de publicidad.

Jorge Ponce y Broncano celebran la resolución de la CNMC a favor de 'La Revuelta': "¡Somos cultura!"

Jorge Ponce en 'La Revuelta'

"Hablamos de que se han juntado Divinity, Neox, Telecinco, Cuatro...", bromeaban desde 'La Revuelta' señalando a Atresmedia y Mediaset como los autores de dicha demanda que finalmente ha sido desestimada por la CNMC. "TVE no puede emitir publicidad pero hay una excepción", ha subrayado entonces Jorge Ponce. "La cláusula que indica que sí se permiten comunicaciones comerciales puntuales en eventos deportivos o en contenidos culturales vinculados al patrocinio", recordaba el televisivo.

Gracias a que nos han denunciado, hemos descubierto nuestra verdadera identidad como programa, aunque no estamos de acuerdo.



🗒️✍️ Respetos a esa persona que ha estado viendo el programa tomando notas para elaborar ese informe #Larevuelta @jponcerivero pic.twitter.com/CdkQD7M2Tz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2026

Ha sido entonces cuando ha señalado el principal "ataque" que han recibido a raíz de esta denuncia. "Es decir: UTECA lo que viene a decir es que La Revuelta no tiene carácter cultural", sentenciaba Ponce causando alboroto en el patio de butacas del teatro. Así, el reportero del espacio de TVE no esperaba más para leer el dictamen de la CNMC que echa por tierra esta acusación. La resolución considera que el programa "presenta sus contenidos con un enfoque cultural/divulgativo y pone al alcance del público aspectos relacionados con la cultura".

Así, el organismo estima que 'La Revuelta' "se encuentra comprendido en la noción de programa cultural a los efectos del artículo 7.2 b de la LFCRTVE", cumpliendo los límites establecidos en la Ley de Financiación de la Corporación. Un fallo a favor de la corporación pública que Jorge Ponce no ha evitado traducir con una sentencia rotunda: "¡Somos cultura!", exclamaba el colaborador entre vítores del público.

A su vez, el malagueño no ha tardado en resaltar la observación incluida en el texto sobre el papel de David Broncano al frente del formato, poniendo en valor que presenta "con gran dinamismo" y que durante cada emisión cuentan "con una gran participación del público", poniendo en valor la constante interacción del comunicador con los invitados y el papel central que muchos tienen durante el inicio de las emisiones.