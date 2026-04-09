Santiago Segura responde a la actriz Mariona Terés tras su feo en 'La Revuelta': "No la conozco de nada"

Santiago Segura ha aterrizado en 'La Revuelta' este jueves para hacer balance de 'Torrente, Presidente' casi un mes después de su estreno en cines. Y durante su primera visita a David Broncano en TVE, el director de cine no ha evitado pronunciarse sobre el dardo que Mariona Terés le lanzó durante su visita de este miércoles, negándose a saludar al actor cuando el humorista le pidió que le dejase un mensaje.

"Ha habido jaleillo", ha comenzado reconociendo el invitado de este jueves sobre el ciclo promocional de la nueva entrega de la popular saga, que precisamente ha recibido críticas por su campaña anti-promocional, sin tráiler ni pases de prensa antes de su estreno. "Es culpa mía, porque hablo de más. No me gusta pero me tiran de la lengua, no me gusta como se toman las cosas ahora. Yo soy muy de recular y pedir perdón", ha añadido.

Santiago Segura reacciona a la negativa de Mariona Terés a dejarle un mensaje: "¿No ha habido nada más interesante que eso?"

Ha sido entonces cuando, reflexionando cómo los medios y las redes se centran en lo negativo y en acribillar, se ha referido a lo que ocurrió durante el programa de este miércoles. "Por ejemplo de este programa sacan siempre lo más chungo, están esperando. Lo que he visto del programa de ayer es 'Mariona Terés niega el saludo a Santiago Segura' y digo joder, ¿no ha habido nada más interesante en el programa que eso?", ha sentenciado Santiago Segura.

La verdad es que echas un rato bueno buscando Santiago Segura o Torrente en Google y entrar en la pestaña de Noticias #LaRevuelta @SSantiagosegura pic.twitter.com/69wfTzYhog — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2026

"Que me ha dado un bajón de la hostia, porque he dicho pero si no conozco a esta persona de nada, ¿cómo me odia?", ha reconocido el protagonista de 'Torrente', sin dar importancia a la tajante actitud de la actriz . "No lo hacemos nunca pero salió el tema de que venías hoy y cuando les dijimos si querían decirte algo ella dijo que 'no tenía nada que decirle a ese señor", ha recordado David Broncano.

"¿Pero tú piensas que es lo más interesante que pasó en el programa?", ha insistido Santiago Segura, subrayando su queja sobre cómo solo se pone el foco en el conflicto. "Mariona está en su derecho de decir eso", puntualizaba el conductor de 'La Revuelta'. "Yo a lo que me refiero es por qué le gusta eso a la gente, cuando señalan lo polémico, lo desagradable... Clickbait", ha insistido el director de cine.

"Es verdad que me gusta hablar, pero no me gusta que el tejido social se deteriore y que la conversación se agrie. No me gustan las cosas agrias, pero sí. Polémicas, cosas que dices...", ha terminado reconociendo el actor. "En general hay cosas que digo 'por qué hablo yo de esto si no sé'. Yo generalmente no hago eso, pero a veces te preguntan y digo qué necesidad. No quiero decirlo porque además molestas a mucha gente y mi idea cuando hablo no es molestar", ha terminado advirtiendo.