Marc Giró, el robo de Atresmedia a RTVE "más largo de la historia" y "cocinado hace más de un año": "Yo no vengo por dinero"

Marc Giró ya tiene todo preparado para aterrizar en La Sexta con 'Cara al show'. A falta de saber el día del estreno, Atresmedia ha presentado todos los detalles de su gran apuesta para esta temporada en una rueda de prensa, a la que ha asistido El Televisero.

Nada más arrancar la rueda de prensa, Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, se ha mostrado especialmente feliz por la incorporación de Marc Giró a La Sexta. "Es un orgullo poder presentar este programa. La Sexta celebra su 20 aniversario con dos nuevas caras como son Marc Giró y Aimar Bretos para seguir siendo una cadena rompedora, que impacta y que va más allá", empezaba diciendo.

"Marc es frescura, es revolución y una nueva forma de hacer televisión. Es clásico a la vez que revolucionario", destacaba sobre el nuevo rostro de La Sexta. Y sobre 'Cara al show' ha dejado claro que "es un late night clásico en su forma, pero no en su fondo. Y ahí está la gracia".

Con respecto a si el fichaje de Marc Giró costó mucho o no, tanto el propio Marc como Atresmedia han revelado que es algo que se lleva fraguando desde hace más de un año. "Ha sido algo cocinado a fuego lento. La primera conversación es de hace un año o más pero estamos convencidos de que va a ser un acuerdo de larga duración y colaboración", recalcaba Carmen Ferreiro.

Marc Giró habla de su "sueldazo" en Atresmedia y lo que cobraba en TVE

Marc Giró y Carmen Ferreiro en la presentación de 'Cara al show'

Por su parte, Marc Giró ha repetido lo que ya le dijo a Jordi Évole en 'Lo de Évole'. "Cuando me reuní con los directivos de Atresmedia entendí lo que me proponían y ellos me entendieron a mí y por eso estoy aquí", empezaba diciendo. "Yo en TVE me he sentido bien tratado, aunque a veces no tanto, pero en Atresmedia siento que hay mucho respeto por el muñeco, que es como se llama a estos que hacemos televisión, me siento muy acompañado", añadía. "Pero si que me lo he pensado mucho, creo que es el contrato más largo y más hablado de la historia de la televisión", terminaba diciendo sobre lo mucho que se ha tardado en firmar.

Asimismo, el catalán ha defendido en todo momento que si ha fichado por Atresmedia es porque ha sentido que le iban a cuidar mucho. "A lo largo de mi vida he ido a muchos psiquiatras y recuerdo que una me preguntó una vez que cómo me veía yo dentro de diez años y yo como gilipollas le dije que delgada. Pero ahora si puedo responder a esa pregunta digo que dentro de diez años me veo en La Sexta haciendo 'Cara al show'. Yo solo quería mantener este programa y por eso me he venido a Atresmedia", sentenciaba.

Desde que se supo su fichaje han sido muchos los que han señalado que se iba a Atresmedia por dinero. "Yo no me vengo por dinero. Ahora bien estoy en Atresmedia con un sueldazo", soltaba sin pudor. "Yo me sentía muy bien pagado en RTVE, sobre todo en la última etapa, pero aquí hay más dinero para todo el equipo. Todo lo que se vio en 'Late Xou' se va a ver en 'Cara al show' pero mejor porque les hemos pagado un poco más a todos", agregaba a ese respecto.

La política y la ideología de 'Cara al show' y una posible entrevista a Pedro Sánchez o Ayuso

Como era de esperar, durante la presentación Marc Giró no ha tenido reparos en dejar bien claro cuál es su ideología y su forma de pensar. "Soy demócrata y socrático, estoy a favor del diálogo constante, por eso soy antifascista, me chifla hablar con gente que no piensa como yo", aseveraba al preguntarle por si se ve entrevistando a Isabel Díaz Ayuso.

"Me da igual quien venga a mi programa. Todas las personas que quieran venir nos honran con su presencia. Me da igual que sea alguien de otra ideología o de forma de pensar. Yo he entrevistado a gente que me cae mal y al final de la entrevista todo ha cambiado", confesaba.

Por otro lado, al preguntarle por si en su programa habrá política, Marc no lo ha dudado. "Todo es política. El que dice que no habla de política ya está haciendo política. Hay que hablar de política porque todo lo que nos rodea y hacemos lo es. La política está para hablarla, es lo que nos atañe, es la vivienda, es qué tipo de país queremos, la distribución de la riqueza. La política no es como una nave nodriza que nos sobrevuela. Alguien me decía el otro día que cómo llevo ser el azote de la derecha o el icono de la izquierda, yo por ahí no voy a pasar. Hay mucha gente que está luchando para afinar y ensanchar la democracia, no voy a ser yo la libertad guiando al pueblo. Yo formo parte de una ola que es luchar por la democracia", añadía.

Con respecto a si ya tiene cerrada una entrevista con Pedro Sánchez después de haber hablado con él en 'Lo de Évole', Marc Giró le ha devuelto el guante al presidente del Gobierno con una 'pulla'. "Lo de los políticos es un rollo patatero. Yo a Pedro le digo que haga lo que tenga que ser. Entiendo que este señor tenga una agenda, que si la guerra de Irán o unas elecciones en Andalucía, a mí me tranquiliza que Pedro Sánchez esté antes por España que por mi cara", respondía.

"Pero bueno vendrá, vendrá porque se comprometió en directo. Así que aquí estaremos. Ahora, no sabemos en calidad de qué vendrá porque claro en España puede pasar de todo. Pedro que me mandes el currículum lo que haga falta", terminaba diciendo con sorna.

El relevo de Henar Álvarez en RTVE y su relación con Pablo Motos

Marc Giró durante la presentación de 'Cara al show'

Durante la presentación, Marc Giró ha dejado claro que él ha llegado a Atresmedia para ser él y hacer su programa y no para sustituir a nadie. Y al preguntarle por sus sustitutos en TVE y su posible rivalidad con Henar Álvarez, ha sido muy elegante. "Yo a Henar Álvarez que fue colaboradora de 'Late Xou' es amiga mía, todo lo bien que le vaya a ella será una satisfacción, es como si me fuera bien a mí", comentaba.

"Yo entiendo que en este negocio de la televisión gusta mucho el tema de las rivalidades como lo de las folclóricas, pero a nosotros los que hacemos televisión, a mí me interesa que le vaya bien a La 1, a La 2, a Antena 3, a Telecinco, a La Sexta, a las autonómicas, que les vaya bien porque cuanto más audiencia haya delante de la televisión mejor para todos. Le deseo a Henar Álvarez, a David Broncano mucha suerte como se lo deseo a Pablo Motos, a Ana Rosa o a Susanna Griso. El triunfo de Henar Álvarez será mi triunfo. Dicho esto, espero que me vaya mejor a mí", añadía.

Y ha sido al finalizar la presentación cuando Marc Giró ha querido acordarse de su visita a 'El Hormiguero' y su cara a cara con Pablo Motos. "Quiero que me vuelvan a invitar a El Hormiguero, me parece que la pareja televisiva del siglo somos Pablo Motos y yo. Quiero conseguir la taza platino. E invito a Pablo Motos a que venga a Cara al Show. Sería genial, incluso le dejaría que me entrevistara él a mí porque yo le adoro. Le invito a que me haga una entrevista en mi programa", concluía.