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Atresmedia detalla cómo será el programa de Marc Giró en La Sexta y avanza 3 colaboradores, uno de ellos "problemático"

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Atresmedia ha presentado a los medios, entre ellos El Televisero, el nuevo programa de Marc Giró para el horario de máxima audiencia de La Sexta; avanzando la estructura del formato, algunos de sus colaboradores más importantes y su novedoso plató inspirado en los late shows norteamericanos

Marc Giró en una promo de 'Cara al show', nuevo programa para La Sexta
Marc Giró en una promo de 'Cara al show', nuevo programa para La Sexta | Atresmedia

Este lunes, 13 de abril, Atresmedia ha presentado a la prensa 'Cara al Show', el formato con el que Marc Giró dará el gran salto al prime time de La Sexta tras su sonada marcha de La 1 de RTVE. Se tratará de un programa de entrevistas semanal que, eso sí, aún no tiene fecha de estreno.

Como ya sucediera en 'Late Xou', este espacio abrirá con un monólogo "imprevisible" y "reivindicativo" a cargo del aclamado comunicador. Un arranque en el que nunca faltarán "la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo" y que se desarrollará con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

Posteriormente, Marc Giró conducirá dos entrevistas -que vertebrarán cada emisión- a dos celebrities del ámbito cultural, del activismo social, de la política o del mundo del deporte. Por otro lado, 'Cara al show' se completará con diversas secciones y con la participación de "un variado equipo de colaboradores".

Nacho Duato se estrena como colaborador en televisión con 'Cara al show', y Marc Giró avisa: "Creo que va a ser problemático"

Y respecto a los rostros que van a acompañar a Giró en este proyecto, La Sexta ha avanzado que, entre ellos, se encontrará la actriz y humorista Yolanda Ramos, el periodista y escritor Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que debuta como colaborador en televisión.

Sobre él, Marc Giró ha lanzado un aviso a navegantes en el transcurso de la rueda de prensa: "Nacho vino de entrevista en TVE y me lo pase genial. Es alguien que en España no existe porque es cosmopolita. Tiene una forma muy particular de contar las cosas, no tiene pelos en la lengua y creo que va a ser problemático".

Además, también se ha podido conocer que el formato incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giro's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Doménech y Marcos López. Y, como cierre, será habitual una actuación musical.

Por último, el plató de 'Cara al show' estará inspirado en los grandes late shows norteamericanos y será el primer estudio adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando así "una accesibilidad real para los invitados y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad".

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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