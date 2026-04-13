Atresmedia detalla cómo será el programa de Marc Giró en La Sexta y avanza 3 colaboradores, uno de ellos "problemático"

Este lunes, 13 de abril, Atresmedia ha presentado a la prensa 'Cara al Show', el formato con el que Marc Giró dará el gran salto al prime time de La Sexta tras su sonada marcha de La 1 de RTVE. Se tratará de un programa de entrevistas semanal que, eso sí, aún no tiene fecha de estreno.

Como ya sucediera en 'Late Xou', este espacio abrirá con un monólogo "imprevisible" y "reivindicativo" a cargo del aclamado comunicador. Un arranque en el que nunca faltarán "la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo" y que se desarrollará con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

Posteriormente, Marc Giró conducirá dos entrevistas -que vertebrarán cada emisión- a dos celebrities del ámbito cultural, del activismo social, de la política o del mundo del deporte. Por otro lado, 'Cara al show' se completará con diversas secciones y con la participación de "un variado equipo de colaboradores".

Nacho Duato se estrena como colaborador en televisión con 'Cara al show', y Marc Giró avisa: "Creo que va a ser problemático"

Y respecto a los rostros que van a acompañar a Giró en este proyecto, La Sexta ha avanzado que, entre ellos, se encontrará la actriz y humorista Yolanda Ramos, el periodista y escritor Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que debuta como colaborador en televisión.

Sobre él, Marc Giró ha lanzado un aviso a navegantes en el transcurso de la rueda de prensa: "Nacho vino de entrevista en TVE y me lo pase genial. Es alguien que en España no existe porque es cosmopolita. Tiene una forma muy particular de contar las cosas, no tiene pelos en la lengua y creo que va a ser problemático".

Además, también se ha podido conocer que el formato incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giro's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Doménech y Marcos López. Y, como cierre, será habitual una actuación musical.

Por último, el plató de 'Cara al show' estará inspirado en los grandes late shows norteamericanos y será el primer estudio adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando así "una accesibilidad real para los invitados y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad".