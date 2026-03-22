Pedro Sánchez irrumpe en 'Lo de Évole' y le dice a Marc Giró qué cree de su marcha de TVE a Atresmedia

Marc Giró ha sido el gran protagonista de 'Lo de Évole' este domingo con una doble entrega antes de dar el salto a La Sexta con 'Cara al show'. Y en mitad de la conversación con su nuevo compañero, Jordi Évole le sorprende al llamar en directo a Pedro Sánchez.

Todo empieza al preguntarle, Jordi a Marc Giró si ha podido ser libre de hacer humor con Pedro Sánchez en su etapa de TVE. "¿Tú has podido hacer monólogos críticos con Pedro Sánchez?", le cuestionaba el presentador a su nuevo compañero.

"Yo he hecho varios, que lo tenía delante de la cámara. Sino que llame. Pedro Sánchez, que es el que dirige RTVE, tú a veces llamas a RTVE y te contesta Pedro Sánchez", ironizaba Marc Giró en alusión a lo que dicen desde la derecha sobre "TelePedro". "Y los guiones llegan directamente desde Moncloa", apostillaba Évole.

"Yo he hecho monólogos que los he pasado a Prado del Rey, que se los han pasado a Pedro Sánchez, que los ha corregido y los ha mejorado, no puedo cobrar porque sería prevaricación", seguía diciendo Marc Giró con mucha sorna sobre el control del Presidente del Gobierno a la cadena pública.

Tras ello, Jordi Évole le preguntaba a Marc Giró por las declaraciones que dio asegurando que en RTVE había sido feliz e infeliz. "Ahora TVE está en un momento espléndido pero yo y mi equipo hemos estado en un momento difícil de TVE, sin director aparentemente, sin presidente, con lío de presidentes, con el consejo a la greña, los trabajadores despistados", le aclaraba el catalán.

"Ahora es una gran etapa de TVE. Pero el camino ha sido difícil y posiblemente hay una herida que tenía que curar fuera de TVE, ojalá pueda volver pero ojalá me pueda quedar en La Sexta muchísimos años", añadía al respecto después de que antes ya hubiera revelado los motivos de su fichaje por Atresmedia.

Jordi Évole llama a Pedro Sánchez y el presidente confiesa lo que piensa de Marc Giró

Es justo después cuando Jordi Évole le decía a Marc Giró que había una persona a la que le debe una explicación. Y es ahí cuando el presentador llama a Pedro Sánchez, que no duda en coger el teléfono y en hablar con el que hasta ahora ha sido rostro de RTVE. "Me alegra muchísimo que la televisión pública se haya convertido en un trampolín para impulsar nuevos talentos y otras cadenas se alimenten", le decía Pedro Sánchez.

Un trío con el presidente del Gobierno. Qué podría salir mal. #LoDeMarcGiró pic.twitter.com/tLa9daCTtI — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 22, 2026

"Estaremos de acuerdo Pedro en que la televisión pública ha sido un trampolín para mí, y yo un trampolín para la televisión pública", le replicaba Giró. "Hombre por supuesto, tú te crees que yo me quedo hasta esas horas viendo la televisión pública si no es por ti", le contestaba el presidente del Gobierno.

Después, Marc Giró aprovecha para invitarle a su nuevo programa 'Cara al show' después de que Jordi Évole le expresara su malestar a Pedro Sánchez por no haberle dado una entrevista en esta temporada. "Yo encantado con permiso de Jordi", le respondía el presidente. "Yo me apunto a lo que vosotros me digáis sin problema", añadía.

"Te quiero desear Marc toda la suerte del mundo en esta etapa y que no te cambie el tiempo porque lo que transmites es autenticidad, es valentía y coraje. Ahora mismo la televisión pública tiene la calidad y ha atraído muchos públicos gracias a personas como Marc", terminaba diciéndole Pedro Sánchez a Marc Giró.