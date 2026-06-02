Llega a Disney+ su nueva serie familiar con actores de 'La que se avecina', 'Sueños de libertad' y Lalachus en el reparto

Tras lanzar hace unos meses sus primeras imágenes, Disney+ ha anunciado este martes la fecha de estreno de 'Olivia', su nueva serie familiar y que cuenta en su reparto con actores de 'Sueños de libertad', 'La que se avecina', 'Machos Alfa' o una colaboradora de 'La Revuelta'.

Esta nueva serie creada y producida por David Troncoso ('The Head', 'The Paradise', 'La ley del mar', 'Veneno') y Flipy ('Las Bravas', 'NOObees', 'La ley del mar', 'El Chiringuito de Pepe') llegará en exclusiva a Disney+ el 1 de julio. Además la ficción cuenta con Juanma Pachón ('Bienvenidos a Edén', 'Heridas', 'Física o Química: La nueva generación') como director. Max Navarro, Flipy, Miguel Esteban y J.J Vaquero forman parte del equipo de guion.

Pablo Chiapella, Fernando Tejero y LalaChus, en el reparto

El reparto de 'Olivia' está encabezado por Pablo Chiapella ('El casoplón', 'La que se avecina'), Maria Schwinning ('El Mal'), Nancho Novo ('Regreso a Las Sabinas', 'Sueños de Libertad') Fernando Tejero ('El Cautivo', 'La que se avecina'), Kira Miró ('Machos Alfa', 'Odio el verano') y Lamine Thior ('Soy una buena persona').

También Lalachus ('La vida breve)', María Barranco ('Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'El Refugio'), Camila Rojas (20.000 leguas de viaje submarino, Romina poderosa), Irene Arcos (El Embarcadero, Machos Alfa, Todos mienten), Enrique Villen (Olmos y Robles, Sagrada Familia), Agustín Jiménez (Yucatán, Por tus muertos), J.J. Vaquero (Ni de coña, Sujétame el cubata) y Diego Arjona (Cuerpo escombro) forman parte del elenco de la ficción.

Así es 'Olivia'

Pablo Chiapella y Kira Miró en 'Olivia'

La serie narra la historia de Mario Rey (Pablo Chiapella), el hombre del tiempo más famoso del país, que tras un giro inesperado en su vida se ve obligado a refugiarse junto a su hija Olivia (Maria Schwinning) en el olivar de su padre Tomás (Nancho Novo), con el que lleva 30 años sin hablarse. Este reencuentro forzoso abrirá viejas heridas, pero también nuevas oportunidades.

La serie es un relato con un punto de realismo y un tono divertido, que reflexiona sobre la fugacidad de lo inmediato y el valor que el tiempo otorga a las personas y a lo esencial. Con el paisaje jienense como telón de fondo, 'Olivia' rinde homenaje a la cultura de los olivares y del aceite de oliva, a la vez que aborda temas como el arraigo familiar y la búsqueda de segundas oportunidades.