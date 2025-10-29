La nueva serie española que junta a un actor de 'Sueños de libertad', dos de 'La que se avecina' y Lalachus

Tras lanzar recientemente 'Entrepreneurs', la serie de Pantomima Full, Disney+ ha mostrado este martes las primeras imágenes de una nueva ficción española que verá la luz en la plataforma de streaming y que cuenta en su reparto con actores de 'Sueños de libertad', 'La que se avecina' o una colaboradora de 'La Revuelta'.

Disney + ha anunciado oficialmente que estrenará 'Olivia', una comedia familiar con tintes de realismo mágico compuesta por seis episodios, y que llegará a la plataforma a lo largo de 2026.

La serie producida por Studio60 y Womack Studios está creada por David Troncoso ('The Head', 'The Paradise', 'Olmos y Robles', 'La Ley del mar') y Flipy ('Las Bravas', 'NOObees', 'Olmos y Robles', 'La ley del mar') y cuenta con Juanma Pachón ('Bienvenidos a Edén', 'Heridas', 'Física o Química: La nueva generación') como director. Max Navarro, Flipy, Miguel Esteban y J.J Vaquero forman parte del equipo de guion.

Pablo Chiapella, Fernando Tejero y LalaChus, en el reparto

El reparto de 'Olivia' está encabezado por Pablo Chiapella ('El casoplón', 'La que se avecina'), Maria Schwinning ('El Mal'), Nancho Novo ('Regreso a Las Sabinas', 'Sueños de Libertad') Fernando Tejero ('El Cautivo', 'La que se avecina'), Kira Miró ('Machos Alfa', 'Odio el verano') y Lamine Thior ('Soy una buena persona').

También Lalachus ('La vida breve)', María Barranco ('Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'El Refugio'), Camila Rojas (20.000 leguas de viaje submarino, Romina poderosa), Irene Arcos (El Embarcadero, Machos Alfa, Todos mienten), Enrique Villen (Olmos y Robles, Sagrada Familia), Agustín Jiménez (Yucatán, Por tus muertos), J.J. Vaquero (Ni de coña, Sujétame el cubata) y Diego Arjona (Cuerpo escombro) forman parte del elenco de la ficción.

Así es 'Olivia', la nueva serie de Disney+

Disney+ estrenará 'Olivia'.

La serie narra la historia de Mario Rey (Pablo Chiapella), el hombre del tiempo más famoso del país, que tras un giro inesperado en su vida se ve obligado a refugiarse junto a su hija Olivia (Maria Schwinning) en el olivar de su padre Tomás (Nancho Novo), con el que lleva 30 años sin hablarse. Este reencuentro forzoso abrirá viejas heridas, pero también nuevas oportunidades.

La propuesta es un relato narrado en clave de realismo mágico y con tono divertido, que reflexiona sobre la fugacidad de lo inmediato y el valor que el tiempo otorga a las personas y a lo esencial. Con el paisaje jienense como telón de fondo, Olivia rinde homenaje a la cultura de los olivares y del aceite de oliva, a la vez que aborda temas como el arraigo familiar y la búsqueda de segundas oportunidades.



