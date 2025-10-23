La primera serie de dos colaboradores de 'La Revuelta' con Álex de la Iglesia que llega a Disney+

Rober Bodegas y Alberto Casado, los humoristas que están detrás del fenómeno viral Pantomima Full, y colaboradores de 'La Revuelta' dan el salto desde este jueves 23 de octubre a Disney+ con el estreno de 'Entrepreneurs', su primera ficción.

Esta nueva serie de diez episodios conserva el espíritu del dúo cómico que les hizo triunfar en redes sociales pero ahora con una narrativa mucho más ambiciosa. La comedia se adentra en el mundo de los emprendedores de manual, los gurús y los vendehumos que pueblan coworkings con frases motivacionales en las paredes.

'Entrepreneurs' está dirigida por Álex de la Iglesia ('30 monedas', '1992', 'El cuarto pasajero'), a cargo de los tres primeros episodios; Rodrigo Ruiz Gallardón ('Santuario', 'Pollos sin cabeza'), de los cuatro siguientes; y Adolfo Martínez ('Pollos sin cabeza', '1992'), de los tres finales. Carolina Bang, Álex de la Iglesia y Rodrigo Ruiz Gallardón son los productores ejecutivos.

Rober Bodegas y Alberto Casado ('La Revuelta', 'Sé lo que hicisteis') encabezan el reparto de la nueva serie de Disney + en el que también figuran otros actores de la talla de Aura Garrido ('El ministerio del tiempo', 'Invisible'), Gonzalo de Castro ('7 vidas', 'Doctor Mateo'), Victoria Martín, Luis Bermejo ('La chica de nieve'), Aníbal Gómez ('Superestar', 'Bienvenidos a Edén'), Lalo Tenorio, Juan Grandinetti ('HIT', Los hombres de Paco'), Kimberley Tell ('El centro', 'ENA. La Reina Victoria Eugenia'), Luna Zuazu ('Una vida menos en Canarias'), Judith Fernández ('El caso Asunta', 'Mía es la venganza'), Óscar Ortuño ('Cómo mandarlo todo a la mierda'), David Comrie ('30 monedas'), María Pascual ('Beguinas'), Marta Guerras ('4 estrellas') y Santi Alverú ('Zapeando'), Itzan Escamilla ('Élite') entre otros.

¿De qué va 'Entrepreneurs'?

Gonzalo (Rober Bodegas) es el hijo de un famoso empresario hostelero que se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro afterwork en el que pasar el día con sus amigos.

Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del “humo” que vende Jacobo, un autoproclamado gurú entrepreneur (Alberto Casado), con quien se asocia para crear un coworking para emprendedores. Para evitar que el negocio sea un fracaso más de Gonzalo, su padre obliga a su otra hija, Julia, (Aura Garrido) a vigilar y asegurarse de que el negocio de su hermano sea mínimamente rentable. El coworking está lleno de freelance con “nuevas profesiones”, ninguno ha buscado trabajo nunca, todos han salido de su zona de confort y están en este mundo para dejar su huella. Spoiler: ninguno lo consigue.