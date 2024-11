Pantomima Full tendrá su propia serie de televisión en Disney+ producida por Álex de la Iglesia

El mundo del streaming hoy en día ayuda a que haya un sinfín de oportunidades a creadores que quizá antiguamente no podrían destacar. Sí que es verdad que las redes han democratizado todo bastante. Y si consigues hacerte viral con tu creación, es cuestión de tiempo que alguna productora llame a tu puerta. Y este es el caso de los creadores de 'Pantomima Full'. Las dos mentes pensantes tras estos sketches de poco más de un minuto de duración son Rober Bodegas y Alberto Casado. Dos cómicos que salieron de la factoría de 'Sé lo que hicisteis'. Son tan populares sus vídeos irónicos y cínicos sobre el postureo de la sociedad actual que Disney se ha fijado en ellos para su próxima serie original en España.

"No podemos estar más orgullosos de contar con el talento de 'Pantomima Full'. Rober y Alberto han sido un auténtico descubrimiento: no solo son guionistas ágiles y brillantes, también son carismáticos actores. 'Entrepreneurs' respira frescura e inteligencia en cada frase". Así ha descrito el acuerdo alcanzado Sofía Fábregas, vicepresidenta de Producción Original de Disney+ España.

La apuesta de ficción, que llegará en 2025, responde al nombre de 'Entrepeneurs', y será una sátira sobre todo el mundo de coworking y las startups. O así lo han descrito en el comunicado sobre la ficción original. Esta serie para la plataforma contará con el sello de Pokeepsie Films, la productora de Álex de la Iglesia.

Así es 'Entrepeneurs'

'Entrepreneurs' sigue la historia de Gonzalo (al que da vida Rober Bodegas), un joven que ha dedicado su carrera a abrir bares de copas. Todos ellos financiados por su padre, un exitoso empresario del sector hostelero. Sin embargo, cansado de los fracasos de su hijo, el padre decide darle una última oportunidad. Cederle un local para que emprenda un negocio que no sea otro bar. Desorientado, Gonzalo asiste a una conferencia de emprendimiento donde conoce a Jacobo (interpretado por Alberto Casado), un carismático pero poco fiable gurú del emprendimiento. Juntos, deciden abrir un coworking para atraer a otros emprendedores en busca de éxito.

Rober Bodegas y Alberto Casado, en 'Entrepeneurs'.

Sin embargo, la misión no será sencilla, ya que el espacio se llenará de freelance y profesionales de "nuevas profesiones". Estos, aunque prometen cambiar el mundo, no logran salir adelante. Para asegurar que el negocio no sea otro fiasco, el padre de Gonzalo impone a Julia (interpretada por Aura Garrido), su hija responsable y eficiente, como supervisora. Ella deberá controlar las finanzas y evitar que el proyecto termine en ruinas. Algo complicado en un entorno donde los sueños y la realidad chocan constantemente.

El reparto lo completan actores de la talla de Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Aníbal Gómez, Kimberley Tell, Lalo Tenorio y Santi Alverú. Así que ya no solo veremos los sketches de 'Pantomima Full' en Instagram o en X, sino también en una serie hecha a medida para ambos cómicos. Con esta noticia vuelven a estar en los titulares, un tiempo después del pequeño enfrentamiento que tuvieron con Ángel Martín, con el que coincidieron en el programa de La Sexta. En uno de sus sketches, hablaron sobre su excompañero, aunque sin nombrarle, y sobre su carrera como escritor con libros de autoayuda. Ángel Martín se lo tomó con humor y también respondió con otro video que se hizo viral.