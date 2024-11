Ángel Martín ('Sé lo que hicisteis') comunica su retirada y este es el motivo de su adiós: "Se acabó"

Durante los últimos cuatro años ya nos habíamos acostumbrado a conocer cada mañana las noticias más importantes del día gracias al 'Informativo Matinal' de Ángel Martín. Sin embargo, este viernes 15 de noviembre, el humorista ha anunciado el final de su proyecto, y ha dado los motivos por los cuales ha tomado esta decisión que ha disgustado a sus muchos seguidores.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, el comunicador ha alegado a su necesidad de desconectar del ritmo frenético de las redes. Con su habitual sentido del humor, Ángel Martín ha comenzado señalando que el fin de su informativo coincidía con el Día Mundial de la Vasectomía. "No te voy a engañar, creo que hay algo gracioso ahí", ha asegurado, entre risas.

Acto seguido, ya más serio, el cómico ha informado a sus seguidores de su adiós: "Hoy la noticia es que este proyecto se acabó. Ya está así. Así de simple. Intuyo que esta decisión pellizcará a algunos y dará absolutamente igual a otros". Y es que, según ha reconocido, uno de los motivos de este adiós es su agotamiento personal.

Los motivos del adiós del 'Informativo Matinal' de Ángel Martín

Pero también ha alegado la presión que sienten los creadores de contenido por mantenerse relevantes en un mundo en el que parece que se premia más la cantidad que la calidad. "Yo mismo he sentido muchas veces la presión de seguir subiendo cosas, de no desaparecer demasiado tiempo", ha admitido. Y ha sido precisamente esa dinámica lo que, durante mucho tiempo, le ha mantenido alejado de lo que él considera más importante, que es crear contenido de calidad.

Por otro lado, Ángel Martín ha manifestado su preocupación por la forma en las que las redes sociales afectan a la autoestima. Según ha señalado, "confundimos los logros de otros con lo que queremos nosotros. Nos desespera sentir que otros están en mejor forma, saben más, viven mejor".

La decisión de finalizar su 'Informativo Matinal' también está vinculada a su deseo de volver al mundo real. Por tal motivo, según explica, tras haber pasado el verano investigando sobre los efectos de internet en nuestras emociones y en nuestra mente, se ha dado cuenta de que todo "cada vez irá a más". Eso sí, ha dejado claro que no desaparecerá de internet, pero sí que cambiará su manera de interactuar con el público. "Quero ser el tipo que te lanza cosas mejores, no el que te lanza más cosas", ha añadido.

Las palabras de agradecimiento a sus seguidores

Por ese motivo, a partir de ahora se centrará en otros proyectos que requieren más dedicación, como los podcast: "Nos agobia tener la sensación de que algunos consiguen cosas que a nosotros también no interesan, pero ellos de forma muchísimo más rápida. Todo el mundo asegura estar diciendo la verdad y que son los otros los que mienten. Apenas puede distinguir ya qué es cierto o no lo es. Cuesta tener una conversación en la que no aparezca alguien atacando o insultando. El sentido del humor se está perdiendo porque comunicarse exclusivamente con textos, eliminando parte de miradas y de gestos, hace prácticamente imposible saber si lo escrito pretendía ser o no una broma".

Ángel Martín también ha tenido unas palabras de agradecimiento a todos los que se han informado gracias a su informativo. "En entrevistas me han preguntado cómo era posible conseguir tan buena onda en internet", ha asegurado. Mérito que atribuye a sus seguidores: "Yo solo soy el tío que subía un vídeo cada mañana. Todo lo demás es mérito vuestro".

Tras agradecer el apoyo recibido durante estos cuatro años, el humorista ha lanzado una de sus características recomendaciones: "Si no sabes qué comer, hazte un huevo frito con patatas, que eso siempre saca el apaño". Para concluir, se ha despedido con un mensaje muy optimista y cargado de esperanza: "Queda tiempo. Te quiero. Nos vemos en más sitios".