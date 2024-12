Patricia Conde nos habla claro y en exclusiva de la pugna entre David Broncano y Pablo Motos y es categórica

Patricia Conde ha sido la encargada de capitanear, junto a Aitor Albizua, el mítico 'Telepasión', que se emite cada Nochebuena en TVE. Por tal motivo, 'El Televisero' ha podido charlar con ella, quien ha hablado, entre otros temas, de la 'guerra' abierta entre Pablo Motos y David Broncano.

'El Hormiguero' en Antena 3 y 'La Revuelta' en La 1 de TVE han protagonizado el duelo televisivo del 2024. A estas alturas es imposible no posicionarse, o eres de uno o eres de otro. Sobre ello habló Ángel Martín hace unos días, dejando claro que para 'guerra' la que tuvo 'Sé lo que hicisteis' con Telecinco y que lo de Motos y Broncano es algo mucho menor.

Patricia Conde se pronuncia sobre la lucha entre Broncano y Motos

Al ser preguntada por estas declaraciones, Patricia Conde nos reconoce que "no he tenido la oportunidad de ver lo que ha dicho Ángel. Le sigo y procuro ver todo lo que hace, pero no tengo mucho tiempo para ver todo lo que pasa en redes. Yo no estoy muy al tanto de la guerra, y de si se puede llamar así, porque realmente esto es algo normal. Es algo que ha pasado toda la vida, luego depende del bombo que se le quiera dar".

En su opinión, "desde el punto de vista de 'marketing' me parece una gran campaña tanto para Broncano como para Motos. Al final a la gente le encanta posicionarse y decir yo soy de uno, pues yo de los otros. Yo nunca he sido de posicionarme. Yo a esa hora realmente estoy con la cena y con el acostar de mi hijo. Esa hora para mí hace once años, quizás, bueno, estaba haciendo teatro, pero creo que los dos lo hacen bien y cada uno tiene su sello. No tiene nada que ver lo que hace Broncano con lo que hace Motos, cada uno tiene su estilo", sentencia Patricia Conde en su entrevista a 'El Televisero'.