A Ángel Martín le hacen elegir entre Broncano y Pablo Motos y desacredita su guerra televisiva

Pasan las semanas, pero la guerra entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' tras lo sucedido con Jorge Martín sigue siendo un tema de actualidad. Tanto, que cada vez son más rostros de la industria los que se ven forzados a escoger bando. El último en pronunciarse ha sido Ángel Martín. Pero lejos de escoger un favorito, el comunicador ha sentenciado la polémica con una reflexión sobre su pasado televisivo.

El cómico ha pasado recientemente por 'La fórmula del éxito', el podcast de Uri Sabat. Y, como era de esperar, el presentador terminó poniéndolo entre la espada y la pared para que se mojase entre David Broncano y Pablo Motos tras lo sucedido en las últimas semanas. "Me da un poco igual", comenzó advirtiendo el invitado.

Ángel Martín sobre el conflicto entre Pablo Motos y David Broncano: "Es una movida pequeña"

"Es verdad que ahora mismo la sensación que tengo desde la tele es que la movida está en 'vamos a polarizar todo lo que podamos'...", aseguró Ángel Martín, que afirmó así observar desde la indiferencia la batalla que cada noche ambos espacios libran en el access prime time. Y el guionista no dudó en quitar hierro al asunto, subrayando que la denuncia de Broncano contra el espacio de Antena 3 no es nada extraordinario.

"La realidad es que es una movida muy habitual en tele. Tengo un invitado, no puedo ir aquí, ha ido aquí, movida... te llaman. Quiero decir, a todos", insistió el antiguo rostro de La Sexta, que reflexionó con hastío sobre la división que se vive hoy en día entre los espectadores por el enfrentamiento entre ambos.

"¿Con quién vas? Vas con 'El Hormiguero' o vas con 'La Revuelta', esa es la movida que hay ahora en el entretenimiento. Si vas con uno no puedes ir con otro. Me parece una movida muy pequeña", sentenció Ángel Martín, restando importancia a la batalla por excelencia de esta temporada televisiva. Pero el humorista fue un paso más allá y se puso a él mismo como ejemplo para ilustrar una cruzada de grandes dimensiones en la pequeña pantalla.

Sobre la guerra entre 'Sé lo que hicisteis' y Mediaset: "Eso me parece una movida tocha"

"Me parecería una movida si de repente dijeran, pues lo que nos pasó a nosotros: 'no podéis llevar más invitados'. Nosotros nos dijeron 'no podéis sacar imágenes'. Eso me parece una movida tocha, una movida grande que obliga a reconfigurar todo el programa", explicó el comunicador, haciendo referencia a la mediática cruzada entre 'Sé lo que hicisteis' y Mediaset.

Ángel Martín ha lanzado así su dardo particular sobre las presiones que él y su equipo encabezado por Patricia Conde, Miki Nadal, Berta Collado y Dani Mateo sufrieron en su día. Cabe recordar que, tras triunfar en las tardes de la cadena a base de ofrecer zappings de distintos programas de Telecinco, el grupo de Fuencarral dio un paso hacia adelante haciendo que el Tribunal Supremo les obligase a dejar de emitir sus imágenes.

A la exitosa denuncia de Telecinco se unieron otras cadenas como Telemadrid o Cuatro, todas increpando a La Sexta por usar sus imágenes sin consentimiento. Y aunque las acciones legales fueron suficiente aviso para conseguir que 'Sé lo que hicisteis' eliminase el zapping de otras cadenas de su escaleta, no fue hasta 2014 cuando el juez determinó que La Sexta había vulnerado la Ley de Propiedad Intelectual de Mediaset, obligando a la cadena de Atresmedia a proporcionar una indemnización.