Horóscopo de hoy, martes 1 de julio de 2025: Predicción en los signos zodiacales este mes

Hoy martes iniciamos el mes de julio de 2025, y ya puedes adelantarte a saber tu porvenir en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor en los próximos 31 días, con la predicción mensual del horóscopo para el séptimo mes del año para todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

En el calendario lunar de julio de 2025 la luna atravesará por todas sus fases. Esta semana arrancamos con el Cuarto creciente, el 2 de julio, bajo el signo de Libra, cuya energía nos aporta equilibrio emocional y armoniza nuestra vida. Después tendremos la Luna Llena, el 10 de julio, bajo la constelación de Capricornio; el Cuarto menguante, el 18 de julio en el signo de Aries y la Luna nueva el 24 de julio, bajo la constelación de Leo.

La luna llena de este mes se denomina Superluna del Ciervo porque coincide con la época en la que la cornamenta de los ciervos macho está en pleno crecimiento. Su energía nos aporta la tenacidad y la fuerza de voluntad que necesitamos para perseguir y materializar nuestros sueños.

Además, la Luna llena de julio también recibe otros nombres en distintas culturas, como "Luna del Trueno" -por las tormentas de verano-, "Luna del Heno" -por la cosecha de heno- o "Luna de Frambuesa" -por la recolección de bayas-. Sin embargo, el de "Luna del Ciervo" es la denominación más popular.

Este mes de julio también viene marcado por las lluvias de estrellas, comenzando en este mes la más popular del año: la de las perseidas. Aunque llega a su máximo apogeo durante el mes de agosto, con las lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de Perseidas comienza el 17 de julio y podrá verse durante un mes. Además, en el mes de julio, desde el día 12, se produce la lluvia de estrellas Delta Acuáridas, teniendo su pico de actividad alrededor del 30 de julio.

Consulta aquí cómo te va a ir durante todo este mes de julio, con los pronósticos del horóscopo de Esperanza Gracia en todos los signos del zodiaco desde este martes 1 al jueves 31 de julio de 2025:

Horóscopo mes julio Acuario

Este mes se te van a presentar oportunidades realmente interesantes, pero puede que tú a veces las dejes escapar porque estás inmerso en temas que no te dejan avanzar, de los que, poco a poco, te irás liberando.

Venus, bien aspectado todo el mes, te regala momentos dulces en el amor. La frescura y espontaneidad que pondrás en tus relaciones van a hacer que renazcan sensaciones que ya creías haber olvidado. Si no tienes pareja, puede presentársete la ocasión de vivir una aventura amorosa. Aceptarla o rechazarla va a depender de ti, aunque la tentación será grande…

Una persona muy importante para ti puede verse envuelto en una situación complicada y necesitará de tus consejos y apoyo.

La primera Luna Llena del verano, el día 10, te invita a reconectar contigo mismo para que afloren emociones reprimidas y temores irracionales que estaban atrapados en tu subconsciente. Entonces estarás preparado para vivir la vida que siempre has soñado, sin importarte las opiniones ajenas, y para abrazar todos los éxitos que van a llegar.

Horóscopo mes julio Escorpio

Comienzas y finalizas el mes con la protección de la Luna, que transita por tu signo los días 4, 5 y 31, aportándote entusiasmo y energía para que impulses esos asuntos que rondan por tu cabeza y estás deseando que vean pronto la luz.

No vas a permitir que nadie interfiera en tus asuntos. La energía de la primera Luna Llena del verano, que tiene lugar el día 10, potencia tu fuerza de voluntad y tus recursos para que te muestres seguro y confíes en tus posibilidades de éxito.

El benefactor planeta Júpiter, muy bien aspectado, contribuye a que las iniciativas y actividades que realices comiencen con buena estrella, y la suerte aparecerá en el momento más oportuno.

Si necesitas apoyo para proyectos profesionales, este será un buen mes para contactar con gente y llevar a cabo empresas conjuntas.

La Luna Nueva del día 24 te transmite una energía de éxito y triunfo para superar cualquier impedimento que te aleje de tus objetivos.

Horóscopo mes julio Aries

Afrontas el mes con la clara determinación de vaciar tu mochila de todas esas cargas que ya pesan demasiado y que están condicionando tu vida. Cuando lo hagas, te sentirás más dueño que nunca de tu destino.

No renuncies a lo que deseas de verdad. La impaciencia te puede, pero esta vez merece la pena esperar. Atento a las oportunidades y no permitas que se te escapen, pero deja que las cosas vayan llegando a su ritmo, sin forzar en ningún momento las situaciones.

El día 18, Saturno, transitando por tu signo, se pone retrógrado y puede enfrentarte a desafíos que, aunque te cueste afrontarlos, se convertirán en sabias lecciones de vida. Para que tu paz interior no se vea amenazada, necesitas rodearte de un entorno cálido y cuidar tu tiempo de ocio y diversión.

El Cuarto Menguante de la Luna, que tiene lugar en tu signo el día 18, trae novedades que vas a agradecer. Es tiempo de adentrarte en nuevos caminos, ampliar tus horizontes y dejarte sorprender por el destino.

Horóscopo mes julio Géminis

Comienzas el mes de julio con unas expectativas muy altas. Te vas a mostrar seguro de lo que quieres y con ganas de luchar por tus sueños. Es el momento de dar el gran salto. Sólo un esfuerzo más… Escucha a los tuyos, aunque creas que no pueden aportarte nada, te van a sorprender.

Tu vida, en general, se va a ver favorecida por el ingreso de Venus en tu signo, el día 4, que te empuja a no poner barreras a tus sentimientos, a no poner freno a lo que dicte tu corazón en cada momento, a dejarte llevar por tus emociones.

El día 7, Urano, el planeta asociado con la innovación, ingresa en tu signo para quedarse una larga temporada, hasta finales de año. Urano saca a relucir tu verdadero yo, permitiéndote ser más libre, más revolucionario, te ayuda a romper con esa realidad que te oprime y frena tus sueños y aleja de ti las envidias y malas intenciones ajenas para que puedas vivir en plenitud.

Bajo el influjo de la primera Luna Llena del verano, que tiene lugar el día 10, sentirás que algunos acontecimientos parece que están moviendo tu destino en la dirección que deseas.

Horóscopo mes julio Tauro

Tienes motivos para sentirte orgulloso por todo lo que estás consiguiendo, pero no bajes la guardia y sigue adelante por la senda que te has marcado para no perder nada de lo ganado hasta ahora. Presta atención a tu vida familiar para que reine la armonía.

Aprovecha los buenos aspectos que te hace Marte desde mediados de julio y aventúrate, sin miedo, a afrontar todo lo que la vida te pida. Los éxitos que vas a cosechar compensarán con creces tus esfuerzos. Esos proyectos que estaban parados o habían sufrido un retraso encontrarán, por fin, vía verde para su realización.

Cautela porque puede presentarse en tu vida alguien que promete algo que no va a darte. Indaga cuáles son sus verdaderos intereses.

Si tienes que tomar una decisión en el amor, déjate guiar por tu corazón para acertar.

La Luna en tu signo, los días 18 y 19, te regala momentos mágicos y todo lo que lleves a cabo durante esas jornadas estará bendecido por la diosa Fortuna.

Horóscopo mes julio Virgo

Con Marte en tu signo, este mes estás imparable y no vas a dejar entrar en tu vida nada ni nadie que te desestabilice. Confiarás plenamente en ti y cogerás el timón de tu vida dirigiéndolo hacia donde tú quieres y no hacia donde te marquen los demás. Arriésgate y sigue tus intuiciones porque vas a lograr eso que tanto deseas. El cariño de los tuyos te dará seguridad en ti mismo y te ayudará a insistir y a no perder de vista tus sueños.

Es probable que retornen asuntos del pasado que no zanjaste, pero te sobrará inteligencia para manejarlos con éxito.

Bajo el influjo de la primera Luna Llena del verano, el día 10, sentirás cómo la suerte camina a tu lado, especialmente en el amor. Podrás revitalizar alguna relación que se ha vuelto repetitiva o aburrida.

Virgo, abraza esas ilusiones que están floreciendo dentro de ti como un tesoro y entrégate a ellas en cuerpo y alma. Cuando menos te lo esperes serán una realidad.

Con la Luna creciente en tu signo, los días 26, 27 y 28, despides el mes felicitándote por todo lo bueno que va a llegar este verano a tu vida.

Horóscopo mes julio Cáncer

Este mes aparecen en tu vida nuevos caminos, nuevos estímulos, que debes lanzarte a descubrir, ya que ahora, que tienes a Júpiter en tu signo, la suerte no va a soltarte de la mano. Además, protegido por la positiva energía del Sol, que transitará por tu signo hasta el día 22, el destino te va a sorprender gratamente, si tienes la valentía de cerrar esos ciclos que sólo te han generado malestar y frustración.

Disfruta al máximo de tus momentos de ocio y no dejes que las preocupaciones empañen esos instantes ni te hagan perder energía inútilmente. Debes protegerte de las envidias y la negatividad de algunas personas llevando contigo un cuarzo blanco. Tu éxito va a depender de lo convencido que estés de tu propia valía. No lo dudes, te mereces lo mejor.

Con la Luna Nueva del día 24, es un buen momento para todo lo relacionado con el dinero, y puedes conseguir un ingreso extra.

Despides el mes por todo lo alto, ya que Venus ingresa en tu signo el día 31. Prepárate porque te espera un verano caliente.

Horóscopo mes julio Piscis

Puedes estar en un punto de inflexión que suponga el fin de una etapa y el inicio de otra, que te traerá nuevos retos y alegrías.

Muchas oportunidades y la posibilidad de tener un éxito importante se avecinan. Es un buen periodo para iniciar algo nuevo, ya sea una relación, un proyecto o un trabajo. Aunque surjan dificultades en los inicios, las buenas energías están de tu lado y todo irá sobre ruedas.

La primera Luna Llena del verano, que tiene lugar el día 10, te ofrece días propicios para disfrutar del ocio y las vacaciones con tus amigos. No permitas que nadie se inmiscuya en tu vida. Tu bondad y generosidad son admirables hasta que comienzan a hacerte daño.

Puede que tengas que tomar alguna decisión relacionada con el mundo de los sentimientos. Si es así, no le des demasiadas vueltas, escucha a tu intuición, que nunca te falla, y adelante.

Bajo el influjo de la Luna Nueva del día 24, es el momento de liberarte de lo que te lastra y de vivir el verano por y para ti.

Horóscopo mes julio Libra

Comienzas el mes con el Cuarto Creciente en tu signo, el día 2, que potencia tu empuje para que utilices todos los recursos que posees y nada te frene a la hora de crecerte ante las dificultades y conseguir lo que quieres.

Puede que tu vida amorosa no esté siendo fácil, pero a partir del día 4 vas a recibir los buenos aspectos del planeta Venus, que contribuyen a que el amor sea un poderoso estímulo que te dará muchas alegrías. Es posible que te plantees retomar una relación que fue muy especial para ti.

La primera Luna Llena del verano, el día 10, activará tu energía para que seas capaz de plantar cara a la vida, cuando ésta no se muestre demasiado amable contigo. También favorece tu entorno familiar y te ayuda a superar diferencias que te estaban distanciando de alguien que quieres.

La Luna Nueva del día 24 favorece el sector de la amistad y potencia tus habilidades sociales. Conocerás a mucha gente y puedes hacer nuevos amigos con los que conectarás de inmediato y disfrutarás intensamente del verano.

Horóscopo mes julio Leo

Este me te aguardan gratas sorpresas, nuevos planes e ilusiones. Mercurio, el planeta de la comunicación, que está transitando por tu signo, el día 18 inicia un proceso de retrogradación, también en tu signo. Mercurio al retrogradar puede afectar negativamente a tus relaciones personales y/o laborales. El mejor consejo para evitar discusiones estériles es ser muy prudente y pensar dos veces antes de hablar.

Ahora es el momento de perdonar algunas actitudes que te dolieron el el pasado para sanar tus emociones y liberarte de un gran peso.

Bajo el influjo de la primera Luna Llena del verano, que tiene lugar el día 10, es un buen momento para iniciar un nuevo ciclo laboral que implique más ganancias.

Cuando el Sol, tu regente y talismán, transite por tu signo, del 22 de julio al 22 de agosto, caminarás con la cabeza bien alta y el corazón contento. Eso que tanto deseas puede hacerse realidad, más antes que tarde. Y es que la suerte favorece tus planes y tus posibilidades de triunfar son inmensas. Leo, sigue tu instinto porque vas a dar en el clavo.

Horóscopo mes julio Sagitario

Tu actitud vital y optimista te abrirá muchas puertas, y encontrarás a gente dispuesta a ayudarte. Es un buen momento para rehacer tu vida, soltar lastres y liberarte de ataduras del pasado, con la seguridad de que sólo tú debes llevar las riendas de tu vida, sin buscar la aprobación de los que te rodean.

La primera Luna Llena del verano, que tiene lugar el día 10, favorece especialmente todo lo relacionado con tu trabajo y tu dinero, y puedes cerrar un acuerdo laboral muy provechoso. Si has decidido ahorrar para hacer algo que te apetece, no dejes que nada te desvíe de tus previsiones.

Bajo el influjo de la Luna Nueva del día 24, puedes disfrutar de un viaje soñado que te aleje de la monotonía y dé color a tu vida.

Sagitario, éste es tu momento, en el que podrás vivir experiencias y aventuras maravillosas, conocer gente… Aprovecha al máximo todo lo bueno que el Cosmos va a brindarte y podrás atraer a tu vida todo lo que desees. Atento a tus intuiciones porque pueden anunciarte sorpresas muy agradables que pronto descubrirás.

Horóscopo mes julio Capricornio

La primera Luna Llena del verano tiene lugar en tu signo el día 10 y su energía potencia tus recursos y habilidades para que cojas las riendas de tu vida y logres importantes mejoras.

Con el planeta Marte muy bien aspectado, tendrás mucha iniciativa y tus capacidades estarán al máximo para luchar por lo que quieres sin rendirte.

Es un mes muy estimulante para las relaciones de todo tipo, para hacer nuevas amistades o entrar a formar parte de nuevos grupos en los que te sentirás integrado y con ganas de vivir intensamente.

La Luna Nueva del día 24 te transmite una energía de cambio y renovación, y puede traerte novedades que te harán feliz.

Capricornio, este verano tienes muchas ganas de salir, de divertirte, de hacer cosas que te alejen de la rutina. Sientes que ha llegado la hora de pensar en ti y vas a apostar fuerte por tu felicidad y por tus sueños. Por ello, si algo te interesa de verdad, evita las excusas y ve a por todas.