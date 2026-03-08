La histórica astróloga Esperanza Gracia anuncia su retirada del horóscopo de Telecinco tras más de 30 años

Si hay un rostro que nos lleva acompañando en Telecinco desde sus inicios es Esperanza Gracia. La astróloga ha formado parte de la parrilla de la cadena durante casi 35 años. Pero ahora ha llegado el momento de poner punto y final. Así lo ha anunciado ella misma en 'Fiesta'.

"Hoy es una tarde muy especial y muy emotiva porque se cierra una etapa en Mediaset", empezaba diciendo Emma García. "Sí, se cierra una madrugada. Una madrugada que ha durado 30 años, son tres décadas. Yo pienso que hay un momento determinado en el que el mundo cambia, tú también cambias y hay otras formas en las que tu te puedes relacionar", empezaba reconociendo ella.

"Yo el horóscopo hasta el día que me muera o que tenga cabeza", dejaba claro la astróloga. "Hay otras formas que no me obligan a un trabajo tan excesivo todas las noches. Y porque a las 2:30 de la madrugada cuando me veían las personas mayores, ya las personas mayores a esa hora ya no están. Luego la nueva generación tampoco porque ven otras cosas y los millenials y los zetas me ven por otro lado entonces me quedo que no tengo audiencia", aclaraba Esperanza Gracia.

Tras escucharla, Emma García le reconocía que le iban a echar mucho de menos y que no sabía qué iba a hacer ahora la gente sin escuchar el ya célebre "hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba". "Esto es historia de la televisión", le recalcaba la presentadora. "Es una frase que salió y que todo el mundo empezó a copiar. Para mí el tiempo no existe, yo no voy a dejar el horóscopo solo dejo este programa de la noche, que me parece que es el que más ha durado, bueno hay otro de La 2", añadía.

Después de recordar algunos momentos, Esperanza Gracia reconocía que "el poder vivir de algo que te gusta tantos años cuando no creía nadie en la astrología" ha sido un placer. "He hecho amigos maravillosos", aseveraba al respecto de todos los amigos que ha hecho en estos años de profesión.

Antes de despedirse definitivamente de las madrugadas de Telecinco, Esperanza Gracia ha hecho por última vez el ranking de los signos del zodiaco junto a Emma García y ha dejado claro que cada vez que la inviten acudirá al programa tras recordar además que había acertado con su predicción de que Kiko Rivera e Isabel Pantoja se iban a reconciliar.