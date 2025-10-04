Horóscopo semanal: Predicción para todos los signos del zodiaco, del 6 al 12 de octubre de 2025

Tas despedirnos del primer fin de semana del mes de octubre de 2025, damos la bienvenida a una nueva semana, marcada por una Luna llena bajo la constelación de Aries. ¿Qué van a depararnos los astros en los próximos siete días a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo?

El día 6 Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, ingresa en Escorpio y los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- tienen un buen momento para exámenes y entrevistas de trabajo. La primera Luna Llena del otoño, una mágica superluna que tiene lugar el próximo martes en Aries, nos invita a actuar con impulso y liderazgo, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

LIBRA CÁNCER ARIES SAGITARIO LEO PISCIS GÉMINIS TAURO CAPRICORNIO ACUARIO VIRGO ESCORPIO

Descubre todos los pronósticos del horóscopo durante la próxima semana en todos los signos zodiacales, desde el lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 de octubre de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Esta superluna activa la comunicación y te empuja a decir alto y claro lo que sientes y a expresar tu verdad sin miedo. Buen momento para reorganizar tu economía, revisando tu presupuesto y evitando deudas innecesarias. Pueden llegar de improviso situaciones nuevas que te harán ver la vida de otra manera. Rodéate de los que sabes que te son leales.

Horóscopo semanal Escorpio

Quizá estés sintiendo que la vida es dura contigo, pero el día 6 Mercurio ingresa en tu signo, ayudándote a aclarar malentendidos que te inquietan y a liberarte de viejas obsesiones. Marte, también en tu signo, te da la firmeza y la fuerza que necesitas para cerrar ciclos y poder avanzar. Con la superluna, puedes hacer cambios muy saludables en tus hábitos diarios.

Horóscopo semanal Aries

Con la superluna en tu signo, te vas a sentir poderoso e invencible, y es un buen momento para tomar la iniciativa, aunque debes evitar las decisiones precipitadas. Habrá un avance en algo que te interesa mucho. Tu naturaleza ardiente y apasionada será un gran aliciente en tu vida amorosa. El 6 y 7 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

Horóscopo semanal Géminis

Días favorables para hacer cambios en tu vida que te acerquen a tus objetivos. Vas a destacar por tu potencial comunicativo y tu capacidad de adaptación a las circunstancias, lo que te puede abrir mucha puertas. Esta superluna activa tus relaciones sociales y tu red de contactos, y a través de los amigos puede llegar algo que esperas y deseas hace tiempo. El 10 es tu día mágico.

Horóscopo semanal Tauro

Puedes sentir que tus fuerzas flaquean, pero esta superluna te anima a mirar en tu interior para liberarte de lo que te frena y ya no te sirve. Te conviene priorizar y descansar, sin ignorar las señales de agotamiento. Antes de embarcarte en una relación o proyecto, ten claro lo que quieres y lo que no debes repetir. El 8 y 9 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Virgo

Esta superluna puede transformar tu vida, ayudándote a liberarte de lo que te pesa para que puedas recuperar las ilusiones. Evita sobrecargarte con un excesivo perfeccionismo y delega cuando sea posible para que tu salud no se resienta. Con el planeta Venus en tu signo, tendrás un magnetismo especial y todo lo que deseas que pase en el amor puede suceder.

Horóscopo semanal Cáncer

Con el planeta Júpiter en tu signo, la diosa fortuna aparecerá cuando más lo necesitas, y, además, esta superluna te conduce al éxito. Aunque tú necesitas mucha seguridad emocional, es momento de asumir riesgos, abrirte a nuevas personas y proyectos, y creer más en ti mismo. Tu intuición es tu superpoder; confía en ella y lánzate a por lo que quieres.

Horóscopo semanal Piscis

Los buenos aspectos del planeta Marte te transmiten la fuerza y la motivación que necesitas para seguir tus intuiciones y no abandonar tus sueños. Bajo el influjo de la superluna, es el momento de poner en orden tu dinero y planificar tu presupuesto. El 4 y 5 la Luna en tu signo potencia tus emociones y te ayuda a conectar con los que quieres.

Horóscopo semanal Libra

Con el Sol en tu signo y la mágica energía de la superluna enfrente de tu signo, estás protegido por una maravillosa energía astral que aleja de ti las dudas e indecisiones para que tengas en tu mano todos los ases de la baraja y triunfes. No habrá nada que se te resista. Vas a ser feliz y sabrás hacer felices a los que te rodean.

Horóscopo semanal Leo

Esta superluna te llena de fuerza y te da alas para volar muy alto, para atreverte a soñar a lo grande y salir de la rutina. Vas a poder derribar las barreras que te separan de algo que quieres y tendrás mucho empuje para iniciar nuevas cosas con las que antes no te atrevías o que habías aplazado. Tu talento puede generarte ganancias inesperadas.

Horóscopo semanal Sagitario

Tu creatividad, los romances y las pasiones se intensifican con la energía de esta superluna, que te ofrece días fabulosos para disfrutar de la vida y brillar. Pueden llegar nuevos retos que te pongan a prueba, pero tú tendrás soluciones muy innovadoras. Es posible que te llegue la ayuda que esperabas o que se cumplan algunas promesas que te hicieron en el pasado.

Horóscopo semanal Capricornio

Puede que estés debilitado, pero si algo te preocupa no mires para otro lado y toma una decisión porque te vas a sentir mucho mejor. Bajo el influjo de esta superluna, tu familia y tu hogar toman protagonismo, y pueden salir a la luz temas pendientes que necesitan resolverse. Con Venus bien aspectado, notarás que las relaciones fluyen y hay más entendimiento.