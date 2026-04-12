El altercado de Amador Mohedano con una reportera del programa 'Fiesta' de Telecinco: "Deja de grabar, ¡qué me dejes!"

Amador Mohedano ha perdido los papeles con una reportera del programa 'Fiesta'. La periodista se había trasladado hasta Cádiz para cubrir el acto de conciliación de este contra Kelly Mor, quien le reclama 10.000 euros de indemnización por atentar contra su honor y su intimidad. Tras el acto, el hermano de Rocío Jurado ha protagonizado un momento muy tenso con la reportera.

Fue en el año 2013 cuando salieron a la luz unas polémicas imágenes de Amador Mohedano junto a una mujer con poca ropa. Se trataba de Kelly Mor, una vedette valenciana. Esto supuso el detonante de su ruptura con Rosa Benito. Sin embargo, él siempre sostuvo que había sido víctima de un montaje por parte de la artista para ganar popularidad a su costa.

Ahora, trece años después, Kelly Mor ha decidido emprender acciones legales contra Amador Mohedano por sus palabras. La vedette le reclama una indemnización de 10.000 euros por injurias y calumnias y por vulnerar su derecho al honor, además de una rectificación pública. Ha sido este pasado jueves, 9 de abril, cuando el tío de Rocío Carrasco ha vuelto a verse las caras en los juzgados de Sanlúcar de Barrameda para un acto de conciliación.

Se trata de procedimiento previo en el que se busca alcanzar un acuerdo y evitar que el conflicto llegue a los tribunales. Sin embargo, el acto ha fracasado, ya que Amador Mohedano no ha aceptado las condiciones de la valenciana. Kity, reportera de 'Fiesta' se desplazó hasta Cádiz para cubrir el acto. Este sábado 11 de abril, ha contado en el programa de Telecinco que, tras ver a Amador saliendo del juzgado con semblante serio, decidió ir a su casa por si quería hacer alguna declaración al respecto.

El monumental enfado de Amador Mohedano con una reportera de 'Fiesta'

La periodista asegura que en todo momento él era consciente de que iba a estar allí, puesto que le envió un audio para preguntárselo. Pero en el momento en el que se produjo el encuentro, el exmarido de Rosa Benito mostró una actitud hostil con ella. Muy enfadado, le espetó: "¡Qué me dejes, coño! ¿Qué quieres que haga? Deja de grabar. No tengo nada que decir, ya está. No voy a decir nada, joder. No me sigas más".

Durante su conexión con 'Fiesta' este sábado, visiblemente decepcionada, Kity ha explicado lo sucedido: "Yo creía que teníamos un trato cordial, hemos hablado mucho". Además, se mostró muy molesta porque Amador hubiese hecho unas declaraciones en las que hizo como si no la conociese: "No sabía ni decir mi nombre cuando lo pronuncié perfectamente. Siempre nos hemos dirigido por nuestros nombres".

"Él sabía que iba a ir. Entiendo que no es plato de buen gusto, pero para mí tampoco es plato de buen gusto los gritos que me metió. Entiendo que no quieras hablar, pero no me grites y no me insultes", sentenció la reportera, sin llegar a comprender la actitud de Amador Mohedano.