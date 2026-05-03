Audiencias TV | Alerta roja en La Sexta y Telecinco: 'La Roca' y 'Fiesta' se descalabran el sábado con datos inasumibles

Si hay dos programas de televisión que están en la cuerda floja son 'La Roca' en La Sexta y 'Fiesta' en Telecinco. Ambos formatos nunca han terminado de cuajar en sus respectivas cadenas pero siempre consiguen salir a flote y renovar a pesar de no contar con el favor de la audiencia.

Sin embargo, los datos de este sábado son completamente demoledores para los dos programas producidos por Cuarzo y Unicorn Content respectivamente pues alcanzan uno de sus peores datos en meses.

Así, en el caso de 'La Roca', el programa que conduce Nuria Roca se quedó con un paupérrimo 3,8% y 307.000 espectadores en La Sexta. Se trata del peor resultado desde el mes de febrero y supone una pérdida de cuatro décimas y 30.000 espectadores con respecto a la semana pasada.

Por su parte, 'Fiesta' tampoco puede vanagloriarse de sus datos pues el magacín que presenta Emma García vuelve a bajar del 8% marcando un bajo 7,9% y 636.000 espectadores volviendo a lastrar a Telecinco en el sábado junto a los pobres datos de 'Visto lo visto' e 'Informativos Telecinco'.

Cabe decir que sin contar el programa del viernes, 'Fiesta' lleva prácticamente un mes anotando datos por debajo del 8% confirmando su grave crisis de audiencia. Algo que ha llevado a Telecinco a tomar medidas y a trabajar en un posible sustituto con un nuevo formato que contaría con Raúl Prieto ('Sálvame') como director.