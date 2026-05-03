Audiencias TV | 'Malas Lenguas Noche' y 'La Sexta Xplica' viven su segundo duelo: ¿Quién salió victorioso?

Tras su estreno la semana pasada, 'Malas Lenguas Noche' se enfrentaba este sábado a la prueba definitiva para ver si la audiencia acompaña a esta nueva versión nocturna del programa de Jesús Cintora y si se asienta ante su duelo con 'La Sexta Xplica'.

En el primer duelo, 'La Sexta Xplica' consiguió salir victorioso y ganar por 1,1 puntos a su nuevo rival en la noche de los sábados al marcar un 6% y 467.000 espectadores frente al 4,9% y 371.000 seguidores del programa de La 2. Por eso, había muchas ganas de ver qué iba a suceder en este segundo asalto y ver si la polémica entre Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer llamó la atención como para conquistar audiencia.

Pues bien, cabe señalar que este sábado ambos formatos perdieron audiencia con respecto a la semana anterior. No obstante, hay que recordar que estamos en medio del puente de mayo y además este sábado era festivo en la Comunidad de Madrid por lo que los datos pudieron verse alterados por esta situación.

En este sentido, 'La Sexta Xplica' bajó este sábado al 5,8% y 447.000 espectadores perdiendo así dos décimas y 20.000 seguidores. Por su parte, 'Malas Lenguas Noche' también descendió en la noche de La 2 al 4,6% y 345.000 espectadores bajando en su caso tres décimas y 26.000 personas.

No obstante, el dato de 'Malas lenguas Noche' sigue siendo muy positivo para La 2 pues el formato de Jesús Cintora sigue muy por encima de la media diaria de la cadena que este sábado marcó un 3%. Mientras que 'La Sexta Xplica' también sigue por encima de la media de La Sexta, que este sábado anotó un 5,1% siendo ampliamente superada por Cuatro con un 6,1%.

Habrá que esperar a las siguientes semanas para ver cuál es la tendencia de ambos formatos y si 'Malas Lenguas Noche' consigue consolidarse en la noche de los sábados de La 2 y si llega a empatar o a superar en algún momento a su máximo rival como ya ha hecho la versión diaria con 'Más vale tarde'.