La vida actual de Gemma Cuervo, con 90 años: de 'Aquí no hay quien viva' a dejar 'La que se avecina' por un triste motivo

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más influyentes de la historia de la televisión en nuestro país. Y aunque sus últimas temporadas no estuvieron a la altura de la leyenda, sí que consiguió mantenerse el nivel muy por encima de otras series coetáneas que no han aguantado tan bien el paso del tiempo. Porque es que se ha convertido en una auténtica serie de culto. Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Sus audiencias eran millonarias, liderando lo más visto del día cada vez que estrenaba episodio.

Los guiones tan ágiles y atemporales siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose. Una de las más famosas en su momento, obviamente, fue "Un poquito de por favor". Pero también "Mátala, Juan". O, por supuesto, el "Hola me llamo Vicenta, ¡y estoy muy nerviosa!". Porque si hay personajes queridos por los fans de la serie, esas son las tres señoras mayores compuestas por Concha, Marisa y Vicenta. Esta última, interpretada por Gemma Cuervo, una auténtica institución en nuestra historia audiovisual y teatral.

Gemma Cuervo nació en Barcelona en 1934 y se formó en el Teatro Español Universitario. Su debut profesional fue a manos de Adolfo Marsillach en 'Harvey', uno de los grandes de nuestro cine. Más tarde, bajo la dirección de José Tamayo, ingresó en la Compañía Lope de Vega. E incluso cuando solo tenía 35 años, en1969, fundó una compañía teatral junto a su marido, Fernando Guillén, con quien protagonizó numerosas obras de repertorio clásico. Este fue su primer gran paso en el mundo de la interpretación, ya que gracias a esta compañía, recorrió todo el país y parte del extranjero. “De pequeña tenía mucha ilusión y me llevaban a ver obras de teatro. Estudié peritaje mercantil, pero no me sirvió de nada”, contó en la Cadena COPE.

Las tres 'chicas de oro' de 'Aquí no hay quien viva'.

Durante las décadas de los sesenta y setenta, Gemma Cuervo centró su carrera en el teatro, dando vida a personajes de Molière, Shakespeare, Buero Vallejo o García Lorca. Y es que a lo largo de su vida ha interpretado cerca de sesenta obras, lo cual fue reconocido con el Premio Max de Honor en 2021 en reconocimiento a su trayectoria teatral. "He vivido una emoción sin límite… me sentí muy querida, me sentí muy agraciada y me sentí muy feliz", declaró la actriz al recibir el galardón de manos de su hija, la también actriz Cayetana Guillén-Cuervo.

Su salto a la televisión fue significativo: participó en Estudio 1, 'Villarriba y Villabajo' o 'Médico de familia'. Esta última, la serie de Telecinco protagonizada por Emilio Aragón, empezó a hacerla conocida para el gran público. "Esos rodajes fueron maravillosos. Era mucho trabajo, pero era muy bonito rodarlo y muy querido. También trabajé con mi hija Cayetana y es muy entrañable. Es la saga que sigue. Ella ya ocupa un lugar considerable dentro del mundo. Es la primera mujer que es directora de la Academia de las Artes Escénicas", contó en la COPE.

Sin embargo, su pico de popularidad realmente llegó con 'Aquí no hay quien viva', emitida entre 2003 y 2006, donde encarnaba a Vicenta Benito. En Fórmula TV recordó cómo conectaba con el público, y lo mucho que supone para ella en su carrera. "El afecto en general para mí es la vida entera y el del público es mi vida profesional absolutamente". Y es que Vicenta era un personaje entrañable, querido por todos, y que ha sobrevivido el paso de los años como uno de los más divertidos de la serie. "Fue estupendo y muy divertido. Yo al personaje le presté todo. Éramos tres y siempre estábamos juntas, aunque cada una era de una forma distinta. Nos llevábamos muy bien y era muy agradable trabajar juntas. Yo adoro mi profesión y es lo más hermoso de mi vida".

Gemma Cuervo: de actuar en más de 60 obras a ser una de las voces de Pixar

Gemma Cuervo y José Luis Gil en 'La que se avecina'.

Tras 'Aquí no hay quien viva', Cuervo también participó en 'La que se avecina' como varios de sus compañeros. Estuvo en Montepinar hasta la cuarta temporada en 2010, interpretando a Mari Tere Valverde. Pero abandonó la serie tras el fallecimiento de sus grandes amigas, Emma Penella y Mariví Bilbao. "Yo sola no podía defender el empuje de las tres chicas de oro", explicó en una entrevista para Sábado Deluxe. Y, aunque los hermanos Caballero han dejado la puerta abierta para su regreso, es verdad que Gemma Cuervo ya selecciona muy bien sus papeles, debido sobre todo a su avanzada edad. Aunque ella misma también se ofreció a volver en sus redes. "Laura, llámame. Soy Gemmita", dijo en una entrevista con su community manager.

El último de sus trabajos hasta la fecha ha sido el doblaje para la película de Pixar 'Del revés 2', poniendo voz a Nostalgia. "El cariño del público alimenta el alma y el respeto de mis compañeros me aporta mucho amor… todo me entrega vida […]. La película me pareció tremendamente positiva para jóvenes y no tan jóvenes. Nadie nos educa en entender lo que sentimos… y es fundamental conocernos", explicó en una entrevista para El Diario.

En lo personal, se casó con con Fernando Guillén en 1960, con el que estuvo hasta el fallecimiento de este en 2013. "Fue maravilloso. Nos conocimos gracias a un amigo en común y, aunque ya no esté con nosotros, él será siempre la luz de mi vida. Gracias a él, formé una familia increíble, y es algo que jamás podré olvidar", recordó en una emotiva entrevista para el ¡HOLA! Junto a Fernando Guillén tuvo dos hijos, Fernando y Cayetana, que han seguido sus pasos en el mundo de la interpretación.

"Las mujeres han ganado mucha fuerza en la industria. Hay más mujeres interesadas en ser parte de este mundo y, gracias a Dios, los tiempos han cambiado. Hace años, ser actriz no era bien visto en ciertos círculos, especialmente para la alta sociedad. Hoy, las mujeres tenemos nuestro lugar en esta maravillosa profesión, y me siento muy feliz de ver cómo está evolucionando", confesó en la misma entrevista sobre la situación actual de las actrices. Gemma Cuervo, eso sí, sigue totalmente abierta a nuevos proyectos. ¿Cuál será el siguiente?