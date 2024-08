La definitiva decisión sobre la vuelta de Gemma Cuervo a ‘La que se avecina’ ante su final

Desde hace meses había un runrun sobre una posible vuelta de Gemma Cuervo a ‘La que se avecina’. Después de que fueran los fans los que pidieran el regreso de la actriz que dio vida a Mari Tere en las primeras cuatro temporadas de la comedia, después fue la intérprete la que pidió volver a la serie dirigida por los hermanos Caballero.

Y es que la icónica actriz de otras ficciones como ‘Médico de familia’ y ‘Aquí no hay quién viva’ ha reaparecido gracias a las redes sociales donde suele compartir contenido para sus fans. Además ha vuelto al cine poniendo voz a Nostalgia en ‘Inside Out 2’.

«Llámame. Soy Gemmita», le pedía Gemma Cuervo a Laura Caballero, directora y productora de ‘La que se avecina’ después de que su hermano Alberto anunciara el regreso de varios personajes míticos para la décimoquinta temporada de la serie.

«Contubernio 49 tiene las puertas completamente abiertas para ti. Ya te estamos esperando», le respondía Laura Caballero en sus redes sociales. Y hace solo unas semanas tanto Laura como Alberto Caballero visitaban a Gemma Cuervo en su casa por su 90 cumpleaños.

Por ello, todo apuntaba a que los fans de ‘La que se avecina’ y de ‘Aquí no hay quién viva’ iban a poder disfrutar de Gemma Cuervo en los nuevos episodios de la serie de Telecinco y Prime Video. Pero finalmente esto no será posible. Así, según avanza Formula TV, la actriz no ha participado en ninguno de los ocho capítulos que ya han sido rodados.

Cabe recordar que salvo sorpresa la temporada 15 de ‘La que se avecina’ será la última. Y es que aunque por ahora ni la cadena ni los productores han hecho oficial esta noticia, los actores se han despedido a través de las redes tras concluir su rodaje y algunos como Eva Isanta han dicho «hasta siempre».