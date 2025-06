La vida actual de Antonio Pagudo, con 48 años: el actor que rompió su contrato en 'La que se avecina' por esta razón

Pese a que no haya conseguido la relevancia de 'Aquí no hay quien viva', su serie hermana (y madre), 'La que se avecina' se ha convertido con el paso de los años en una de las ficciones más importantes de nuestra televisión. Creada por los hermanos Caballero en 2007, está a solo seis episodios de los 200 capítulos. Un auténtico hito en nuestro país, con quince temporadas a sus espaldas. Y, aunque hay algunos personajes que se mantienen desde el principio, hay muchos otros que han ido saliendo de la serie a lo largo de los años. Como, por ejemplo, el de Javier Maroto, que interpretó Antonio Pagudo hasta 2019.

El actor granadino se trasladó a Madrid para estudiar interpretación gestual, también se integró en la conocida compañía teatral de humor sin palabras Yllana. Con ella viajó hasta Suiza a imitar a Charles Chaplin. Incluso uno de los hijos del mítico artista le felicitó por su imitación. "Se me acercó y me dijo que le había gustado mucho; que había visto en mí cositas de su padre. Me quedé sin palabras", explicó en una entrevista para XL Semanal.

El polémico motivo de la salida de Antonio Pagudo de 'La que se avecina' tras 12 años

Antonio Pagudo y Macarena Gómez, un matrimonio muy complicado.

Tras sus inicios como actor, debutó en la televisión con la mítica serie de 'Arrayán', en la que estuvo dos años, y también pasó por 'Cuéntame cómo pasó'. Pero lo que realmente le dio la fama en todo el país fue 'La que se avecina', en la que estuvo doce temporadas, sin perderse un solo capítulo. "Trabajamos muy fuerte ahí y lo aporté todo", comentó en Vertele. Su personaje, el típico perdedor divertido (no tanto como Amador, al que da vida Pablo Chiapella), era pareja de Macarena Gómez en la ficción. Sus desavenencias con Antonia San Juan eran de los momentos más divertidos de la serie.

Pero su salida no fue la esperada. No llegó a un acuerdo con la productora y tuvo que abandonar la serie. "Antes de incorporarme a la última temporada, la productora propuso unos cambios en el contrato, yo no estaba de acuerdo y al final acabó todo así", explicó en Vertele. "Ellos [los hermanos Caballero] tienen clarísimo lo que quiero, lo que pido y lo que necesito, que simplemente era como llevábamos hasta estos once años".

Tras dejar 'La que se avecina', Antonio Pagudo ha continuado trabajando en televisión, con series como 'Benidorm' en Atresplayer o la más reciente 'Ladrones. La tiara de Santa Águeda' en Disney Plus. Pero también en películas como 'Mañana es hoy', 'Bajo terapia' o 'Fenómenas'. O en teatro como en 'La comedia de los errores', junto a Pepón Nieto.

Ya en el terreno sentimental, lleva casi dos décadas con Mónica Cordobés, con quien se casó en 2006 y tiene dos hijos. Hasta tienen en su casa una habitación totalmente decorada como el camerino en el que se conocieron. "Tenemos todo, además como si fuera un camerino de teatro, e incluso hay una neverita. Es muy bonita porque me recuerda a cuando empezamos y mantenemos esa cosita", explicó el actor en 'El Hormiguero'.

Otro de los aspectos peculiares de su relación es una especie de contrato que tienen entre ambos para renovar su amor todos los años. "El acuerdo es no dar por saco. Si sucede, no me vengas con el marrón. Si pasa algo así, será mejor que no lo cuentes. Si sucede, no quiero que me lo cuente mi pareja si quiero seguir teniendo un equipo con esa persona".