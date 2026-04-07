'La que se avecina' anuncia ya su decimoséptima temporada y confirma su reparto completo

Nacho Guerreros, el actor que da vida a Coque en 'La que se avecina', ha compartido en su cuenta de Instagram numerosas fotografías con las que ha avanzado el comienzo de las grabaciones de la decimoséptima temporada de la comedia creada por los hermanos Caballero.

Hay que recordar que la 17 es por ahora la última temporada confirmada por Mediaset y Amazon Prime Video después de que ambas compañías renovaran la ficción in extremis por dos nuevas tandas cuando parecía que la serie podría decir adiós para siempre.

"Arranca la temporada 17. 19 años después, seguimos aquí. Mismo caos, misma familia. Muchas gracias por acompañarnos todo este tiempo", escribe Nacho Guerreros en la mencionada red social, mostrando su felicidad por poder continuar formando parte de la familia de 'La que se avecina' tras casi 20 años en antena.

Además del anuncio del comienzo del rodaje, gracias a las fotografías que ha compartido Nacho podemos apreciar cómo prácticamente el reparto de la ficción producida por Contubernio se mantiene intacto con respecto al de la decimosexta temporada.

Así, el propio Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Nathalie Seseña y Macarena Gómez se mantienen en el elenco de la serie desde los inicios. Junto a ellos también seguirán otras caras emblemáticas como Carlos Areces, Petra Martínez, Miren Ibarguren, María Adánez, Adriá Collado. Tampoco desaparecerán del elenco artístico Mamen García, Margarita Asquerino, Ana Arias, Raúl Peña, Rocío Marín, Carlos Chamarro y Ainhoa Larrañaga.

Asimismo, gracias a los stories de otros de los actores también podemos confirmar que se mantienen Luis Merlo, Paz Padilla, Loles León, Félix Gómez y Emilio Gavira, formando así un amplio y sensacional reparto que se conserva inalterable a falta de conocer si habrá algún fichaje nuevo o algún importante cameo.