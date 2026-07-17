La hija de José Luis Gil, obligada a emitir un comunicado para desmentir el rumor sobre el regreso del actor a 'La que se avecina'

José Luis Gil no regresará a 'La que se avecina'. En los últimos días, se ha difundido el rumor de que el querido actor volvería a la comedia de Telecinco, cinco años después de sufrir un ictus del que todavía se está recuperando. Una información que su hija ya se ha encargado de desmentir.

Irene Gil ha vuelto a ejercer de portavoz familiar para pedir, nuevamente, que no se difundan rumores sin ningún fundamento sobre el estado de su padre. Y es que ya han sido varias las ocasiones en las que la joven ha tenido que salir al paso de fake news sobre la salud del intérprete, en ocasiones, acompañando el desmentido con fotografías recientes de él con el objetivo de mostrar sus avances y así tranquilizar a todos sus seguidores.

Esta vez, la hija de José Lui Gil ha rescatado una fotografía de su padre en 'La que se avecina' para desmentir el regreso del actor a la mítica ficción: "Toca desmentir… Ahora entiendo los mensajes y las preguntas, parece que sigue habiendo gente que necesita un click a cualquier precio… Nos encantaría que volviese, le encantaría volver, no puede", ha lamentado Irene en su post de Instagram. Con resignación, la joven reconoce lo difícil que está resultado para su familia la nueva situación: "Bastante duro es asumirlo, como para además, tener que compaginar el dolor y la pena, con gestionar estas publicaciones".

La hija de José Luis Gil manda un mensaje al equipo de 'La que se avecina'

No obstante, ha querido mandar un mensaje a todo el equipo de la serie: "Les deseamos lo mejor a 'La que se avecina', a Laura y a Alberto Caballero y a todo el equipo, fue muy feliz trabajando con ellos: compartiendo jornadas largas de trabajo, risas, nervios y talento, un honor, así lo vivimos en casa. Gracias a todos por el respeto, la admiración y por echarle de menos. Es un orgullo sentir tanto cariño y saber que os ha hecho tan felices. Feliz verano y a por el mundial", ha concluido la hija de José Luis Gil en Instagram.

No solo a los seguidores de 'La que se avecina', sino a todo el equipo le encantaría que José Luis Gil volviera a meterse en la piel de Enrique Pastor. Pero eso, a día de hoy, es imposible, ya que el actor todavía sigue sufriendo las secuelas del ictus que sufrió en noviembre de 2021 y por el que tuvo que permanecer 22 ingresados en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid.

Desde aquel fatídico día, Irene ha ido actualizando el estado de salud de su padre. En una de sus publicaciones en Instagram, llegó a confesar, con dureza: "No veo posible que pueda regresar a la televisión". Según explicó la joven, el actor reconoce a todo el mundo y es consciente de todo cuanto ocurre a su alrededor, pero mantiene dificultades importantes para comunicarse, lo que es fundamental a la hora de interpretar un papel en una serie.

Pese a esto, los creadores de 'La que se avecina', los hermanos Alberto y Laura Caballero, siempre se han mostrado esperanzados con que José Luis Gil regrese, en algún momento, a la ficción. En diferentes ocasiones, ambos han asegurado que esperarán "el tiempo que sea necesario" para volver a contar con él. A modo de homenaje a uno de los pilares de la comedia, desde hace años se escucha al comienzo de cada episodio la voz de José Luis, que es uno de los grandes actores de doblaje de nuestro país.