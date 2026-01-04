La hija de José Luis Gil comparte una esperanzadora foto del actor que muestra su estado actual y cómo se encuentra

El 4 de noviembre de 2021 la vida de José Luis Gil dio un giro de 180 grados. Ese día, el actor sufrió un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo del cerebro que le llevó a estar 21 días en la UCI. Desde entonces, el protagonista de 'La que se avecina' vive apartado del foco mediático y volcado en su recuperación.

Su hija, Irene Gil, convertida en portavoz de la familia, es la encargada de, cuando en cuando, actualizar el estado de salud de su padre. La última fotografía compartida por la joven en sus redes sociales ha emocionado a todos los seguidores de José Luis Gil, quienes esperan con ansias nuevas noticias sobre el querido intérprete.

Aunque la recuperación está siendo lenta, el actor evoluciona favorablemente, tal y como se ha podido comprobar en la instantánea publicada por su hija en su perfil de Instagram. En ella, se le ve paseando y disfrutando de las luces navideñas de la capital. Una foto cargada de esperanza que Irene ha acompañado de un mensaje todavía más optimista.

La foto de José Luis Gil disfrutando de las luces navideñas

"¡¡¡Feliz 2006 a todos!!! Gracias por vuestros mensajes y buenos deseos. Fuerza, humor, ánimo e ilusión para afrontar lo que nos traiga este año nuevo", escribía la hija de José Luis Gil en su publicación. Además, dejaba claro que la foto es reciente: "Es de hoy, paseando, viendo los últimos cotelazos de las luces y viendo cómo preparan Madrid para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos, su día preferido de las navidades. Guardad un huequito para el Roscón que esto se acaba".

Como cabía esperar, inmediatamente la publicación se ha llenado de mensajes cargados de cariño hacia el actor y hacia su familia. "Patrimonio de España Don José Luis Gil. Feliz 2006"; "Maravillosa familia. Guapísimo José Luis. Besitos a todos"; "El eterno Presidente de esta nuestra comunidad"; "Feliz año familia, un fuerte abrazo a José Luis"; "Qué alegría cada vez que nos pones una foto de él, se le quiere. Gracias Irene".

Estos son solo algunos de los más de 600 comentarios que ha recibido hasta el momento la publicación y que pone de manifiesto lo mucho que se quiere, y se echa de menos, a José Lui Gil.