La hija de José Luis Gil ('La que se avecina') revela en 'Sonsoles' cuál es su verdadero estado de salud actual

Irene Gil, la hija menor de José Luis Gil, ha visitado por primera vez un plató de televisión para hablar cómo se encuentra su padre tras el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021 y que le dejó importantes secuelas. Debido a su enfermedad, el actor tuvo que abandonar sus proyectos profesionales, como la exitosa serie de televisión 'La que se avecina', cuyo personaje era uno de los más queridos por la audiencia.

Este miércoles, 10 de septiembre, Sonsoles Ónega ha recibido la visita a Irene, quien, desde que su padre sufrió el ictus, se convirtió en portavoz de la familia. De cuando en cuando, comparte en sus redes sociales la evolución del actor. Nunca antes había aparecido en televisión, pero ha hecho una excepción con el magacín vespertino de Antena 3.

La hija de José Luis Gil recuerda ese momento como "una auténtica pesadilla. Recuerdo despertarme con la llamada de mi madre y todo tu mundo cambia. A partir de ahí, ya nada es igual. Los médicos fueron demoledores. Nadie te dice nada firme, pero es que a día de hoy nadie sabe decir qué puede pasar. Aquí todo es incertidumbre, por parte de los neurólogos, y de todo el mundo".

El intérprete vive junto a su mujer y su hija, recuperándose muy lentamente de las secuelas de la enfermedad. La peor secuela es la "afasia", que consiste en la imposibilidad de comunicarse, algo que, para una persona que vivía de su forma de hablar, es muy duro. "Se enfadó con el mundo", reconoce la joven ya que, su padre en todo momento es consciente de su situación y del estado de su enfermedad.

La hija de José Luis Gil desvela cuándo regresará a la vida pública

Irene, en el programa 'Y Ahora Sonsoles', y Sonsoles Ónega

"Él sabe lo que pasa perfectamente, y saber que tú quieres hacer cosas y quieres decir algo y no puedes. Una de las secuelas que tiene es la afasia, que es lo que le cuesta comunicarse, que eso es un problema para todos. Pero imagínate para alguien que toda su vida se ha dedicado a ello, a comunicar", lamenta la hija de José Luis Gil. Pese a sus dificultades, la familia intenta que su día a día sea llevadero: "Todos tendemos a hacernos el protagonista, pero el que más sufre es quien lo padece. Entonces quienes estamos a su alrededor tenemos que aprender a ponérselo fácil".

Una de las preguntas que todos sus seguidores se hacen es cuándo podremos volver a ver a José Luis Gil sobre los escenarios. Con total sinceridad, su hija confiesa que "hay días que pienso que mi padre no va a volver a trabajar, pero todo es incertidumbre". "Esto hay que tomárselo con calma, con tranquilidad y sabiendo lo que supone para la persona", añade Irene.

Además, ha querido mandar un mensaje a quienes critican la falta de noticias por parte de la familia. "No es que no quiera contar nada, es que yo no sé nada", lamenta. Aunque ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a todos sus compañeros de profesión, empezando por los hermanos Alberto y Laura Caballero, productores de 'La que se avecina'. Ya que todos ellos se han volcado con su padre.