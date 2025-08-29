'Y ahora Sonsoles' se rearma con estos tres nuevos fichajes ante la irrupción de Joaquín Prat, su nuevo competidor

La cuarta temporada de 'Y ahora Sonsoles', el magacín capitaneado por la periodista Sonsoles Ónega, no espera más y arranca este próximo lunes, 1 de septiembre, con sorpresas y nuevos colaboradores tal y como ha avanzado Antena 3.

La cadena de Atresmedia dará comienzo el curso televisivo el primer día del mes, en el que se estrenarán también las nuevas temporadas de 'Espejo Público' con Susanna Griso y de uno de sus grandes pilares de la programación: 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

El espacio vespertino producido por Buendía Estudios, que combina información y entretenimiento y que volverá a ser pilotado por Sonsoles Ónega tras sus vacaciones, llegará "cargado de novedades y nuevos colaboradores". De momento, Antena 3 ha adelantado oficialmente tres nombres.

Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid; Susana Uribarri, mánager de importantes artistas; y la periodista Carmen Ro se sumarán al ya amplio equipo de tertulianos de 'Y ahora Sonsoles' conformado por Roberto Brasero, Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra o Nacho Gay, entre otros.

Además, el canal indica que a esas tres nuevas incorporaciones se irán añadiendo otras en las próximas semanas para aportar "pluralidad y frescura en cada tarde". "Voces consolidadas convivirán con nuevos rostros, ofreciendo análisis, reflexión y entretenimiento desde distintas perspectivas, con el estilo propio y cercano que caracteriza al formato", se informa en el comunicado.

Lo cierto es que Sonsoles Ónega tendrá que ponerse las pilas ante la nueva competencia que se le presenta en este próximo curso con la renovación de las tardes de Telecinco de la mano de Joaquín Prat. El veterano comunicador salta a la franja vespertina con 'El tiempo justo', un nuevo formato que reemplazará a 'Tardear' y que buscará impulsar las débiles tardes de la cadena de Mediaset. Se avecina un duelo interesante.