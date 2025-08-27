Desvelada la primera lista completa de invitados de 'El Hormiguero' en su semana de regreso a Antena 3

'El Hormiguero' ya tiene todo listo para el estreno de su vigésima temporada en Antena 3. Tras avanzar en una promo algunos de los rostros que protagonizarán la célebre película con la que el programa de Pablo Motos estrena cada temporada; ahora la cadena ha revelado quiénes serán los primeros invitados del programa.

La nueva película de 'El Hormiguero' desplegará su alfombra roja para que todas las estrellas desfilen por ella. Emilia, Edurne, Sebastián Yatra, Alaska y Mario Vaquerizo, Leiva o Javier Cámara bromeando con Rafael Nadal son algunos de los famosos que participarán en ella.

Cabe recordar que la primera semana de 'El Hormiguero' no competirá con 'La revuelta' pues el programa de David Broncano no comenzará hasta el 8 de septiembre su segunda temporada en TVE. Pese a ello, la cadena de Atresmedia ya ha revelado la potente lista de invitados de Pablo Motos para su regreso.

La alfombra roja de @El_Hormiguero ya está lista para recibir a todas las estrellas. 🌟



🐜🔜 El próximo lunes a las 21:45h GRAN ESTRENO de la nueva temporada de #ElHormiguero.

Los seis invitados de 'El Hormiguero' en su regreso a Antena 3

El lunes, Pablo Motos recibirá en el plató de 'El Hormiguero' a dos pesos pesados como son el cantante y presentador Bertín Osborne y el futbolista Sergio Ramos. El martes, serán dos también los invitados quienes vayan a divertirse con Trancas y Barrancas: Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido para promocionar el estreno de 'Emparejados'.

Un día después, el miércoles, Pablo Motos entrevistará a Arturo Pérez Reverte. El escritor volverá al plató de 'El Hormiguero' para hablar de la publicación de "Misión en París", la nueva novela de las aventuras del Capitán Alatriste. Aunque como es habitual, el también periodista aprovechará para analizar toda la actualidad política y social.

Y para cerrar su primera semana, 'El Hormiguero' recibirá el jueves a la actriz Ester Expósito. La intérprete hablará con Pablo Motos del próximo estreno de "El talento", su nueva película protagonizada junto a Pedro Casablanc.