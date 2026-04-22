Gerard Arias denuncia una amenaza de agresión de Claudia fuera de cámaras en 'Supervivientes 2026'

Gerard Arias afrontó una noche aciaga en 'Supervivientes 2026'. El concursante, acorralado por unos vídeos que mostraron claramente cómo tachó de "prostituta" a Claudia Chacón en reiteradas ocasiones y denostado por las reprobaciones de varios de sus compañeros, trató de victimizarse ante la audiencia y desviar el foco.

Consciente de que se había cargado el impecable concurso que venía desarrollando hasta ahora, el joven quiso dar la vuelta a la tortilla y señalar Claudia como una persona agresiva que le había sacado de sus casillas. Así pretendió excusar su lamentable acusación en un determinado momento de la gala.

"Me amenazó, me dijo que me iba a pegar, que me iba a dar con una zapatilla en la cara. Lo juro por mi madre. Si fuera al revés, ¿cómo sería esto?", clamó de sopetón Gerard Arias. Lo cierto es que en la secuencia de los hechos emitida en Palapa no se vieron tales amenazas.

"Estoy un poquito harto de estos temas. Si yo me pusiera a decirle a ella 'te voy a pegar una hostia' o 'te voy a dar con la zapatilla en la cara', ¿cómo sería? ¿Yo tengo que aguantar eso? ¿Eso está normal?" continuó protestando al tiempo que Claudia Chacón negaba que eso fuera cierto.

La superviviente recalcó que esas afirmaciones eran insidiosas y que en ningún momento había amagado con agredir a Gerard Arias. Por su parte, la organización de 'Supervivientes' pasó de puntillas por esa denuncia del manchego y no entró en la cuestión.

Durante la emisión de 'Tierra de nadie' no se ofrecieron imágenes respecto a ese presunto episodio referido por Gerard, por lo que se intuye que no existe y que todo obedeció a un intento de desviar el acento.