En el avance del capítulo 820 de 'La Promesa' del jueves 23 de abril, Manuel y Julieta fingen normalidad ante los demás, pero ni el uno ni el otro logran sacarse de la cabeza el momento que compartieron en el hangar.

Martina, por su parte, pide a Jacobo que sea él quien hable con doña Pilarcita porque su tía la conoce. Este accede y parece estar cerca de convencer a la señora. Esto acerca a la pareja y Adriano no puede evitar los celos. Mientras, Pía se muestra escéptica sobre la posibilidad de recuperar su relación con Ricardo.

María y Carlo siguen en paz y acuerdan ir tranquilos con la boda. La doncella le pregunta a su novio por Estefanía y él le oculta su pasado en común. Curro confiesa a Martina su deseo de abandonar La Promesa, algo que Ángela escucha con dolor. Martina le dice a Ángela que si alguien puede detener a Curro es ella.

La llegada de Estefanía despierta el interés lascivo de Lorenzo, quien recibe una advertencia de Leocadia. Vera es llamada por Cristóbal a su despacho. La doncella acude nerviosa sin imaginar lo que está a punto de ocurrir: ¡se encuentra frente a frente con su padre!

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (819) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 818 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha emitido este miércoles, Pía, finalmente, decidía no denunciar a Ricardo. La muerte del barón que carga sobre su propia conciencia le ayudaba a decidirse. Ángela intentaba interceder por la señora Adarre ante un dolido Curro, pero él no cedía.

Los jóvenes sufrían por su ruptura y Leocadia intentaba desesperadamente que su hija olvide. Adriano movilizaba a todos para reformar el refugio y causar buena impresión a Pilarcita, una tarea crucial para la que Martina necesitará la inestimable ayuda de Jacobo por sus contactos.

María seguía tratando con dureza a Estefanía, quien descubría que la doncella y Carlo esperan un bebé. Por su parte, Vera continuaba escondida en su cuarto mientras las cocineras la tranquilizaban sobre la presencia de su padre. Mientras, Ciro, preocupado por su dinero, contactaba con el duque. Julieta se abría a Manuel sobre una antigua historia de amor y… ¡están a punto de besarse!