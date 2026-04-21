'La Promesa', avance capítulo del miércoles 22 de abril: Manuel y Julieta caen en la tentación

En el avance del capítulo 819 de 'La Promesa' del miércoles 22 de abril, Pía, finalmente, decide no denunciar a Ricardo. La muerte del barón que carga sobre su propia conciencia le ayuda a decidirse. Ángela intenta interceder por la señora Adarre ante un dolido Curro, pero él no cede.

Los jóvenes sufren por su ruptura y Leocadia intenta desesperadamente que su hija olvide. Adriano moviliza a todos para reformar el refugio y causar buena impresión a Pilarcita, una tarea crucial para la que Martina necesitará la inestimable ayuda de Jacobo por sus contactos.

María sigue tratando con dureza a Estefanía, quien descubre que la doncella y Carlo esperan un bebé. Por su parte, Vera continúa escondida en su cuarto mientras las cocineras la tranquilizan sobre la presencia de su padre. Mientras, Ciro, preocupado por su dinero, contacta con el duque. Julieta se abre a Manuel sobre una antigua historia de amor y… ¡están a punto de besarse!

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (818) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 818 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha emitido este martes 21 de abril, Jacobo se compromete a no interferir más en los asuntos del refugio, su relación con Martina sigue siendo extremadamente tensa tras su ultimátum. Ella, decidida a ganarse el favor de doña Pilarcita, pide ayuda a Adriano para la causa.

Por su parte, Manuel se abre a Julieta, con quien cada día está más a gusto, y le cuenta su historia de amor con Jana. Sin embargo, entre el heredero del marquesado y Ciro crece la tensión hasta casi llegar a las manos.

En el servicio, la presencia de Estefanía causa recelos inmediatos: Leocadia desconfía de su exuberancia y María se muestra abiertamente hostil, temiendo que venga a sustituirla. El secreto de Pía deja de serlo cuando Curro revela a Ángela que el ama de llaves mató a su abuelo. La señora Adarre, angustiada, también confiesa a Teresa que se ha sincerado con Curro.

Vera sigue fingiendo estar enferma para seguir ocultándose de su padre, y Candela acusa a Santos de ser el causante del distanciamiento entre Ricardo y Pía. El que fue mayordomo le pregunta a Pía si lo va a denunciar ante la Guardia Civil. ¿Lo hará?

