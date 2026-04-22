Pepe del Real verbaliza lo que muchos piensan sobre Claudia y Gerard tras lo sucedido en 'Supervivientes'

Parece que la polémica abierta entre Claudia y Gerard en 'Supervivientes' ha servido para que en los programas de Telecinco vuelvan a apostar por hablar del reality y es que en 'Vamos a ver' han hecho un hueco a lo sucedido en la última gala tras muchos días sin dedicar ni un minuto al programa. Y tanto Adriana Dorronsoro como Pepe del Real han sido claros con sus opiniones.

"Pocas veces se ha llegado tan lejos en 'Supervivientes', Claudia y Gerard cruzan todas las líneas con acusaciones muy graves, especialmente por parte de él, en un enfrentamiento que deja a todos en shock", empezaba diciendo Patricia Pardo dando paso al resumen del enfrentamiento entre los concursantes en el que Gerard acusaba a su compañera de ser prostituta así como todo lo que pasó en la palapa con el intento de abandono del concursante completamente avergonzado de sus palabras.

Al volver del vídeo, Cristina Tárrega aplaudía que la organización de 'Supervivientes' haya castigado a Gerard y a Claudia a vivir enjaulados durante unos días. "Muy buen castigo, se han dicho cosas muy feas y merecen estar enjaulados", defendía la colaboradora. "Es que todos lo pasamos mal escuchando esto, no tiene ningún tipo de justificación lo que hizo Gerard. Es verdad que oye por lo menos pidió disculpas", comentaba por su parte Adriana Dorronsoro.

"Nadie está exento de que en un momento de calentón y habiéndole ella calentado porque no voy a defender que ella sea una santa, pero lo de pedir disculpas dos días después cuando te ves con el piloto rojo y porque te ves entre la espada y la pared, no me vale", le contestaba Pepe del Real.

"¿Es que por qué siempre el insulto a una mujer tiene que ser lo mismo? Qué feo que siempre se diga a una mujer si ha ejercido o no y si ha hecho con su sexo lo que quiera. Es que no puedo más. Enjaulado doblemente", sentenciaba Cristina Tárrega.

"De todas formas te digo una cosa, voy a romper una lanza a favor de estos dos concursantes. Creo que son ahora mismo los concursantes que más contenido generan en el programa, lo siento porque ahora han metido la pata, pero creo que son dos buenísimos concursantes", concluía Pepe del Real verbalizando así lo que muchos consideran sobre Claudia y Gerard tras haber levantado el reality después de que prácticamente el resto de concursantes apenas den vídeos ni juego.