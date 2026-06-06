Pese a ser un fin de semana marcado por los cambios de programación en Atresmedia debido a la histórica visita del Papa León XIV a España, Antena 3 mantiene este domingo, 7 de junio su apuesta por 'Una nueva vida' con total normalidad a partir de las 22:10 horas como es habitual.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran piensa en someterse al tratamiento para quedarse embarazada, a pesar de que sea incompatible con su enfermedad y ponga en riesgo su vida.

La madre de Abidin le da a elegir entre ella o los Korhan. Además, Kazim se entera de que su yerno es hijo de la gran señora y esta le pide que esté de su lado.

Ferit va a buscar las piedras sin avisar a nadie y recibe una paliza. Por suerte, los hombres de Halis aparecen en el momento adecuado para salvarle la vida.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Halis nombraba a Ferit como el nuevo señor y le entrega su anillo, ya que creía que Orhan nunca había merecido tenerlo.

Orhan descubría que el bebé de Betül no es suyo, pero exigía que lo mantengan en secreto.

Ferit compraba muchas piedras preciosas, pero al llegar a la mansión descubría que son falsas y le han engañado.

Çiçek confesaba a Abidin que es su madre y que no le había buscado antes porque pensaba que estaba muerto hasta que le vio en la televisión.