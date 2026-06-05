Atresmedia anuncia cómo afectará la visita del Papa León XIV a su programación y sacrificará una oferta del fin de semana

La visita del Papa León XIV va a provocar que las cadenas de televisión alteren en mayor o menor medida sus programaciones para hacer una cobertura en directo de todos los actos previstos. Después de que RTVE anunciara todos los especiales que conllevarán las cancelaciones de 'Mañaneros 360', 'La Promesa' o 'Aquí la tierra', ahora ha sido Antena 3 la que ha avanzado sus planes para este fin de semana.

Así, la cadena de Atresmedia ha decidido levantar su programación matinal del domingo 7 de junio para ofrecer un especial de 'Antena 3 Noticias' con Matías Prats y Mónica Carrillo desde las 9:15 horas de la mañana para cubrir en directo todos los actos previstos para ese día.

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De esta manera, Antena 3 ofrecerá 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid', que seguirá durante toda la mañana la llegada del Papa a la celebración de la misa en la Plaza de Cibeles de la capital española, así como la posterior procesión del Corpus Christi.

Con este cambio, Antena 3 cancelará puntualmente en su parrilla las reposiciones de 'Los Más'. No obstante, lo que sí se mantendrá será la emisión de 'Cocina abierta de karlos Arguiñano' y 'La ruleta de la suerte' con entregas repetidas como es habitual cada domingo, tal y como ha confirmado el grupo en su avance de programación.

Al tratarse de una cita histórica, Antena 3 ha decidido volcarse con el equipo de los informativos líderes de la televisión, y contar con dos de sus grandes puntales como son Matías Prats y Mónica Carrillo, aprovechando además que coincide con el fin de semana.

La retransmisión del evento con el Sumo Pontífice, que contará con equipos de Antena 3 Noticias en directo desde los lugares en que tiene lugar, estará apoyada desde plató por una mesa de analistas compuesta por Cristina Sánchez (directora de 'Alfa y Omega'), José Beltrán (director de 'Vida Nueva'), el sacerdote salesiano Mateo G. Alonso y la experta en protocolo Gloria Campos.

Con este especial, Antena 3 busca por un lado informar a su público de una visita tan importante y por otro competir por la audiencia contra el especial que emitirán también La 1 y Telecinco el domingo. Y es que la cadena pública y el Canal 24 horas ofrecerán un programa especial a cargo de Pepa Bueno y Marc Sala con motivo de la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles (10:00h), seguida del recorrido del papa por las calles de la capital. Por su parte, Telecinco también emitirá un especial de 'Informativos Telecinco' a las 9:45 horas con María Casado.

La cobertura de 'Antena 3 Noticias' durante el fin de semana

Matías Prats y Mónica Carrillo en 'Antena 3 Noticias'

Además, 'Antena 3 Noticias' seguirá con detenimiento todo el desarrollo de la visita del Sumo Pontífice durante el fin de semana en sus ediciones con Mónica Carrillo y Matías Prats. La llegada del Papa a Madrid, que tendrá lugar el sábado por la mañana, y los primeros pasos de su visita a la capital de España, incluyendo la recepción con los Reyes, serán cubiertas a través de un boletín especial.

'Antena 3 Noticias' también se volcará con la visita del Papa a través del ámbito digital durante los días que se encuentre en nuestro país. El domingo, además del habitual minuto a minuto en directo, mantendrá la cobertura tras el especial a través de TikTok con un directo desde su cuenta. Los informativos de Antena 3 conectarán con los reporteros para mostrar el ambiente, las reacciones y todo lo que ocurra en esta cita histórica.

Pero la cobertura digital comenzará días antes de la visita del Papa, el jueves, con la emisión del podcast '3x3', que analizará la figura de León XIV y su gira española y proporcionará información de servicio sobre la misma.

Así queda la programación de Antena 3 del domingo 7 de junio: