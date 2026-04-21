Veinte años después de su estreno, 'El Intermedio' celebró el pasado jueves su aniversario como el formato más longevo en la programación de La Sexta. El espacio que lidera El Gran Wyoming ha sabido mantenerse en primera línea gracias a una combinación de actualidad, humor y un engranaje interno que, según destacan quienes lo conocen de cerca, es clave para entender su éxito.

Así nos lo subraya Iñaki López, que pone el foco en lo que no se ve: el equipo de guionistas. Para el periodista, ahí reside buena parte del secreto de un programa que nos define como "el mejor de la televisión" en la actualidad. Un trabajo coral que, más allá de los rostros visibles, sostiene un formato capaz de conectar cada noche con la audiencia y adaptarse al pulso informativo sin perder identidad.

En cuanto a la siempre comentada jubilación de El Gran Wyoming, Iñaki López lo tiene claro: no parece cercana. Entre bromas, apunta incluso a que se retirará antes que él y descarta cualquier despedida inminente. "¿Dónde va a estar mejor que aquí?", nos plantea, dejando entrever que el presentador atraviesa un momento de plena forma. Dos décadas después, 'El Intermedio' no solo celebra su historia, sino también su presente, con un Wyoming que, al menos por ahora, sigue lejos del retiro.

En plena conversación sobre el papel de la televisión frente a la desinformación, Iñaki López ha valorado la reciente polémica en El Hormiguero en torno al IVA de los libros, apostando por "la naturalidad" ante el error: reconocerlo, corregirlo y seguir adelante. El periodista recuerda que el IVA de los libros es del 4%, y señala el contraste con otros productos como la música, que soporta un gravamen mayor, una diferencia que considera difícil de entender y que, a su juicio, "evidencia que la cultura sigue sin ocupar el lugar prioritario que debería".

En esta entrevista en exclusiva El Televisero ha podido hablar con Iñaki López durante la celebración del 20 aniversario de 'El Intermedio'. La entrevista a continuación.

Iñaki López, se cumplen 20 años del estreno de 'El intermedio'. Cuéntame qué tiene este programa cóctel para que lleve triunfando 20 años.

20 años es prácticamente mi edad. Lo que tiene Wyoming, es un equipo tremendo. Generalmente lo que triunfa en un programa es lo que no se ve. Y él tiene un equipo de guionistas, muy bueno. Es verdad que Chechu, los colaboradores, mi mujer, que también sale aquí, son todos estupendos y maravillosos, pero este equipo tiene un buen equipo de guionistas, este programa es espectacular. Ahora mismo creo que el mejor de la televisión, sin duda.

Wyoming lleva varios años diciendo que se jubila, después de la pandemia dijo que no... ¿Tú cómo le ves?

Yo creo que me voy a jubilar yo antes que el Wyoming. Yo, de hecho, si pudiera, me jubilaría mañana mismo. Pero no, creo que Wyoming va a aguantar un poquito más. ¿Dónde va a estar mejor que aquí? Es que no le veo haciendo partidos de petanca por la mañana con la residencia. Aquí está mucho mejor. Tiene un equipo que le cuida, que le mima. Tiene más vacaciones que un profesor de secundaria. Creo que el sueldo está bastante holgado. No tiene motivo para marcharse. Me temo que el Imserso va a tener que esperar porque además está en una plena forma el muchacho y el pelazo que tiene para los años que gasta...

En esta época que vivimos tan controversial, de muchos bulos y desinformaciones, ¿qué valoración haces de la polémica de Sonsoles Ónega y Pablo Motos en 'El Hormiguero' con el IVA de los libros? ¿qué crees que tiene que hacer la televisión en este tipo de situaciones?

Bueno, en la televisión, como en cualquier otra faceta de la vida, la gente se equivoca. Lo que hay que hacer es lo que se ha hecho, pedir perdón, disculpas y dar la información correcta. Es decir, el IVA de los libros es el 4%. Yo creo que hay que comportarse con una mayor naturalidad porque no estamos operando a vida o muerte. Lo han reconocido, han salido de su error rápidamente y ya está, no hay mucho más que hacer. Aprovecho para decir que los libros tienen un IVA del 4%, pero los discos de música están en un 12%. Eso sí, que lo he confirmado esta mañana. Y me parece un agravio comparativo que no acabo de entender.

La cultura siempre sale perjudicada porque también te diré que, en general, a los políticos la cultura no les suele importar demasiado, porque un pueblo informado, al final es un pueblo más rebelde y más difícil de llevar.