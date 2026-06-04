Miki Nadal se sale del redil al decir por qué no ha visitado nunca 'El Hormiguero' en 20 años

Mientras que unos entran en coche al plató de 'El Hormiguero' por haber acumulado más de 20 visitas al espacio de Antena 3, celebridades como Miki Nadal aún tienen pendiente visitar a Pablo Motos. Así lo ha recordado el cómico durante su reciente visita a 'A las bravas' de Cadena SER, poniendo el foco en cómo, pese a su vínculo con Atresmedia, jamás ha visitado el programa y adelantando una posible visita que según él, aceptará "por obligación empresarial".

"Yo hay sitios en los que no he estado nunca que es increíble. No he estado nunca en 'El Hormiguero', en 20 años. Por cuestiones...", ha comenzado explicando el actor justo después de que el conductor de 'A las bravas' le preguntase si alguna vez había concursado en 'El Desafío', el concurso emitido en Antena 3 que también produce Pablo Motos bajo el paraguas de 7yAcción.

Miki Nadal sobre su posible primera visita a 'El Hormiguero' en 20 años: "Voy a tener que ir por obligación empresarial"

Tras destacar que jamás ha pisado el plató del exitoso espacio de Antena 3, Miki Nadal ha apuntado también contra uno de los invitados 'Infinity' de Pablo Motos. "Tampoco he estado nunca en una película de 'Torrente'. Yo a Santiago Segura lo conozco desde hace 25 años pero nunca me ha llamado, tampoco es que me ilusione, pero me parece curioso porque ha salido media España ahí", ha destacado el humorista.

Miki Nadal y el hormiguero pic.twitter.com/ZdVfCDpHk0 — TVMASPI (@sebas_maspons) June 4, 2026

"Tampoco sé si habla muy bien de mí como actor o muy mal", señalaba seguidamente el actor en Cadena SER antes de que el presentador le pusiese contra la espada y la pared al preguntarle si aceptaría acudir en un futuro para promocionar algún proyecto. "Ahora provechando que vas a hacer una peli, imagina que te llaman de 'El Hormiguero' para promocionar la peli", proponía el locutor.

Ha sido entonces cuando Miki Nadal ha desvelado que, tal vez su primera vez en el espacio de Pablo Motos esté a la vuelta de la esquina. "A 'El Hormiguero' a lo mejor sí voy porque voy a presentar un concurso que grabé en Brasil y va para Antena 3, entonces creo que voy a tener que ir para allá...", ha desvelado el intérprete sin ofrecer fechas ni más detalles sobre este nuevo formato que, de conformar un importante estreno en la cadena, deberá pasar por 'El Hormiguero'.

"Más que nada por obligación empresarial", ha recalcado con sorna el actor, dejando entrever su sentimientos encontrados con el espacio conducido por Pablo Motos que mantiene su liderazgo en el prime time de la cadena año tras año. "No lo digas con pesambre, que también está muy bien. Tiene una exposición muy guay 'El Hormiguero", le ha recriminado el conductor de 'A las bravas' poniendo el foco en las buenas cifras de audiencia del espacio de entrevistas.