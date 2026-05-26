David Cantero, contra el "insensato" Pablo Motos por "dar alas al negacionismo de Marcos Llorente": "Imprudencia en prime time"

El pasado martes, 19 de mayo, Marcos Llorente visitaba 'El Hormiguero', donde volvía a liarla con su polémico discurso sobre la exposición solar y el cáncer de piel. Este lunes, David Cantero ha dedicado su monólogo en 'Las tardes de RNE' para responder al futbolista y, de paso, criticar al programa de Pablo Motos por dar voz a este tipo de discursos negacionistas.

"25 de mayo, pero bien podría ser 25 de julio. Hace calor, mucho calor. El sol aprieta y quema", ha empezado diciendo el periodista, antes de recordar la importancia de "proteger nuestra piel". Tras lo cual, ha lanzado una petición a sus oyentes: "No hagan ni puñetero caso a Marcos Llorente, el de las gafas mesiánicas y ancestrales, esa gran figura del conocimiento y el saber, del que ya les hablé hace unas semanas y que ha vuelto a liarla con sus disparates y su insensata retórica, esta vez delante de millones de espectadores gracias a Pablo Motos".

Tal y como ha recordado David Cantero, "Llorente fue a divertirse a 'El Hormiguero', a ese programa blanco e inocente, a pasarlo bien y a difundir mentiras muy peligrosas sobre los innegables efectos nocivos del sol en la piel. Motos puso a su disposición micrófono y altavoz en horario de máxima audiencia para que, sin ningún contrapeso científico, rebatiera con rigor su demencial pseudociencia que niega todas las evidencias científicas sobre este asunto".

David Cantero tacha de "insensato" a Pablo Motos por dar voz a Marcos Llorente

"Por cierto, la Asociación Española de Comunicación Científica ha exigido ya una rectificación al programa de Motos", ha recordado también el presentador del programa radiofónico. En opinión de David Cantero, "la imprudencia de Pablo Motos en prime time, al dar alas al negacionismo de Marcos Llorente sobre la radiación solar y el melanoma, el cáncer de piel más agresivo y letal, por encima de dermatólogos y oncólogos, es brutal".

"Por eso me parce imprescindible que hoy escuchen la repuesta que un gran científico le ha dado al futbolista conspiranoico y al insensato presentador", aseguraba David Cantero, dando paso a las declaraciones del "catedrático de inmunología y profesor universitario Alfredo Coretta". Este se dirigía directamente al deportista: "Marcos Llorente, como mínimo eres un irresponsable y lo digo con todas las letras por no decirte adjetivos mucho más groseros que te has ganado a pulso".

A continuación, le explicaba que "cuando el sol daña el ADN, forma lesiones en la doble hélice, en las pirimidinas, que a veces se reparan, pero es que a veces no. Y las que no se reparan se convierten en lesiones permanentes. Ese es el primer paso hacia un melanoma. Porque el músculo tiene memoria adaptativa, pero el ADN tiene memoria mutacional y se van acumulando las mutaciones. No es lo mismo Marcos, pero es que para saberlo hay que estudiar biología".

David Cantero sentencia a Pablo Motos y Marcos Llorente

El experto lamentaba las terribles consecuencias que las palabras del futbolista podían tener: "Este verano, en miles de casas de España, un adolescente le va a decir a su madre 'Llorente no se pone crema y está perfectamente'. Y el chaval se va a pasar el verano sin fotoprotector. Y no porque sea rebelde, porque tú se lo dijiste en prime time. Y tú, Pablo Motos, le diste el micrófono sin ningún contrapeso científico. Las quemaduras solares antes de los 18 años multiplican el riesgo de melanoma en la edad adulta".

Y recordaba que "ese melanoma no va a llegar este verano. Llegará dentro de 14, 15, 20 años. Cuando esos adolescentes tengan ya sus propios hijos. ¿Y entonces cómo vais a soportar esto? ¿Cómo vais a llevar esas muertes acumuladas? ¿Y sabes lo que es más grave? Que no es un delito. En España, decir barbaridades sanitarias en televisión no constituyen delito contra la salud pública. Debería", concluía Corell.

Tras escuchar estas declaraciones, el presentador de RNE tomaba de nuevo la palabra: "Así de clarito lo ha dicho. Sería fantástico que esto lo escucharan con mucha atención Llorente y su amiguete Motos. A ellos va dirigido ese mensaje. Aunque dudo que lo hagan, que lo escuchen o que les importe demasiado", sentenciaba David Cantero.