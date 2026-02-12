Desde 'Las tardes de RNE', David Cantero ha denunciado el "intolerable acoso" que está sufriendo Sarah Santaolalla desde hace semanas, poniendo el acento en el ataque machista que Rosa Belmonte verbalizó en 'El Hormiguero' ante las risas de Pablo Motos, Juan del Val o Rubén Amón.

"Personalmente llevo semanas mordiéndome la lengua, intentado contener el asco que me provoca la persecución que sufre esta chica", ha empezado diciendo el expresentador de 'Informativos Telecinco'. "Esa que es 'mitad tonta, mitad tetas'. Así, de esa forma, asquerosamente machirula se refería una mujer a otra en una televisión nacional y en prime time. Así habló una tal Rosa Belmonte en ese programa tan blanco y familiar que ve tanta gente, el de Pablo Motos, donde rieron una gracia que no tenía la más mínima gracia", ha sentenciado alto y claro.

"Un señalamiento machista en horario de máxima audiencia. Ha habido disculpas de Pablo Motos y de Rosa Belmonte, pero un poco al aire, de forma general, sin citar directamente a la realmente ofendida", ha proseguido David Cantero, criticando la manera en la que han rectificado la autora del agravio y el programa que lo albergó. En efecto, ignorando totalmente a Sarah Santaolalla.

"Conviene pensar lo que se va a decir y a quién se le va a decir, sobre todo cuando lo que se dice es pura inmundicia contra una mujer que lleva meses en el punto de mira de los fascistas de este país. Incluso con amenazas de muerte", ha continuado denunciado el periodista y locutor, que ha admitido no poder parar de pensar en su familia y en cómo se estarán sintiendo "ante ese acoso insoportable desde hace demasiado tiempo y sin medidas rotundas contra sus acosadores". "El apoyo no basta. La situación exige medidas judiciales y policiales urgentes", ha clamado Cantero.

Un acoso que ha pasado "de las redes a ese programa donde tantas veces se saca la patita machista". "Vejaciones, ofensas, improperios constantes... Y especialmente intolerable el acoso del agitador facha Vito Quiles; ese mequetrefe que la hostigó llegando a su trabajo y a su casa. Y ahí sigue, como si nada", ha condenado el comunicador ante los micros de RNE.

Acto seguido, David Cantero ha dado en la clave de por qué Sarah Santaolalla se encuentra en el punto de mira del fascismo: "Sus intervenciones escuecen mucho, sobre todo a los más ultras. No soportan que una mujer joven, inteligente, independiente, resuelta y firme en sus argumentos les ponga firmes un día sí y otro también. Y recurren a lo de siempre, al físico, a sus tetas. Machismo de lo más rancio".

"Sarah no tiene pelos en la lengua, no se doblega, no se achanta y dice lo que piensa argumentando, no como otras. Se pasa por el forro lo políticamente correcto en la tele. Pero aunque ha demostrado ser muy fuerte, valiente, una gran profesional y una aguda analista no debe sentirse sola en esto. Las palabras de apoyo no bastan. Necesita seguridad jurídica y protección real, porque el feroz acoso de esos cobardes solo se frenará cuando la ley les pare los pies de forma tajante e inequívoca", ha concluido un David Cantero incontestable.