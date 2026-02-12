Sarah Santaolalla desmonta el 'perdón' de 'El Hormiguero' y denuncia por qué se ha infringido el código de conducta de Atresmedia

Sarah Santaolalla ha estallado ante el controvertido comunicado de 'disculpas' de Rosa Belmonte tras su intolerable ataque machista y frente al cuestionado pronunciamiento de Pablo Motos en 'El Hormiguero', el programa que albergó esa ofensa sin que nadie, ni siquiera el propio presentador, la censurara y la condenara.

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en 'El Hormiguero'. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", fueron las palabras de "perdón" de la periodista y escritora; autora de la frase "la mitad tonta, la mitad tetas".

Como ven, fueron unas disculpas vacías, genéricas y sin citar a la verdadera víctima de su ultraje. Por eso, la indignación de Sarah Santaolalla ha aumentado, como así ha transmitido en sus redes sociales, donde le ha pedido que no la ignore en su supuesta rectificación.

"Soy yo la mujer a la que has atacado y humillado desde un programa de máxima audiencia por mi intelecto y aspecto físico. Tengo nombre y apellidos... y dignidad", le ha replicado la analista política.



No pidas perdón a quien hayas ofendido, pídemelo a mí.

Soy yo la mujer a la que has atacado y humillado desde un programa de máxima audiencia por mi intelecto y aspecto físico. Tengo nombre y apellidos... y dignidad. https://t.co/SQnXv21cVi — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) February 12, 2026

Por otro lado, Sarah Santaolalla también ha emitido una contrarréplica a 'El Hormiguero', Atresmedia y a esas palabras con las que Pablo Motos abrió el programa de ayer miércoles. "Me vais a permitir que antes de empezar el programa pida perdón por un comentario desafortunado que hizo Rosa Belmonte durante la tertulia. A veces pasa que con la velocidad del directo a la vez que estás diciendo algo estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata. Como ni es el estilo de Rosa ni el del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder", resolvió el presentador.

Al igual que Rosa Belmonte, Motos no personalizó esa retractación, y se volvió a considerar como un mero trámite para detener la polémica. De manera que Santaolalla ha denunciado un ninguneo al obviar su nombre y apellidos: "¿Con quién os disculpáis? ¿Quiénes os entienden? No son unas disculpas, es una tomadura de pelo. Primero me humillasteis, después os reísteis y ahora protegéis a la agresora y me ninguneáis obviando mi nombre y mis apellidos". "Es un machaque constante y una agresión sin límites", ha sentenciado la joven.

Sarah Santaolalla: "No estáis cumpliendo vuestro código de conducta"

Además, Sarah Santaolalla ha invocado el Código de Conducta de Atresmedia. Concretamente el apartado en el que se recoge que "Atresmedia prohíbe expresamente el abuso de autoridad y cualquier tipo de acoso, ya sea físico, psicológico o moral, así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil para las personas".

"No estáis cumpliendo vuestro código de conducta. Estáis saliendo ante las críticas de miles y miles de personas", ha denunciado sin rodeos la colaboradora de televisión, que apela a 'El Hormiguero' a pronunciar "una disculpa y una rectificación decentes".