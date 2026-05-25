La Asociación Española de Comunicación Científica lanza un comunicado sobre 'El Hormiguero' y le urge a rectificar lo emitido

El pasado martes, Pablo Motos recibió en 'El Hormiguero' al futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. Pero lejos de hablar de fútbol, su entrevista derivó en una conversación sobre su controvertida teoría sobre la exposición al sol y el cáncer de piel provocando un sinfín de críticas en redes sociales.

Así, fueron muchos los que cuestionaron y señalaron al programa de Pablo Motos por dar voz a un negacionista a pesar de que el propio presentador de 'El Hormiguero' contradijo alguna de sus informaciones recordándole lo que le habían contestado dermatólogos y oncólogos.

Sin embargo, la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2) no cree conveniente que se dé voz a este tipo de discursos en el prime time de una cadena generalista y un programa que ven millones de personas. Por ello, desde dicha asociación han enviado una carta a la dirección de 'El Hormiguero' pidiendo una rectificación.

Una misiva que se puede leer de forma íntegra en la web de la entiedad fundada en 1971 con el fin de promover el periodismo y la comunicación científica en España, Europa e Iberoamérica. De primeras, denuncian que el programa que suele ser el más visto de la televisión cada día "situara la evidencia científica y las opiniones personales en el mismo plano de debate".

"En el programa, el futbolista Marcos Llorente negó la relación entre el cáncer de piel y la exposición solar, en una conversación que han descrito como 'un debate'. Pero no es verdad que exista un debate científico real sobre esta cuestión y, de existir un debate social, está, precisamente, alentado por este tipo de cuestionamiento en este tipo de canales. Enormes audiencias también conllevan una gran responsabilidad ante mensajes que ponen en peligro la protección de la salud", recalca dicha asociación en su comunicado.

Asimismo, desde la Asociación Española de Comunicación Científica consideran que la responsabilidad de 'El Hormiguero' no fue ejercida durante la entrevista a Marcos Llorente pues el futbolista realizó "afirmaciones contrarias a la evidencia científica, que ya había difundido previamente en redes sociales y otros espacios". "En concreto, puso en duda la relación entre la radiación ultravioleta y el cáncer de piel y la efectividad del uso de crema solar, al afirmar que exponerse al sol desde el amanecer 'prepara la piel y el cuerpo'. Llegó a preguntar '¿cómo saben que es el sol y no esta luz?', en referencia a los focos del plató y el potencial daño cutáneo", recogen.

La Asociación Española de Comunicación Científica pide una rectificación a 'El Hormiguero'

Lejos de quedarse ahí, desde la AEC2, condenan que tanto en la web de 'El Hormiguero' en Antena 3 como en sus redes sociales se presentase la conversación entre Motos y Llorente como un "debate" pues reiteran que "no es verdad que exista un debate científico real sobre esta cuestión: podemos hablar de un gran consenso".

"La Organización Mundial de la Salud asume la radiación ultravioleta –proveniente principalmente del sol– como factor causal principal del cáncer de piel. La Skin Cancer Foundation también estima que aproximadamente el 86% de los melanomas y el 90% de otros cánceres de piel están asociados a esta exposición. Y la Academia Española de Dermatología y Venereología recomienda evitar la exposición solar en las horas centrales del día y, explícitamente, medidas de fotoprotección física y uso adecuado de protector solar –que pueden ser de tipo químico, físico o mixto, sin variar en su seguridad–", exponen en su carta.

.@marcosllorente vuelve a abrir debate con uno de sus temas más comentados: no usar crema solar #LlorenteEH pic.twitter.com/uqaaKtLTFR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 19, 2026

No obstante, desde la AEC2 si que valoran que Pablo Motos introdujera en su conversación con el futbolista algunas objeciones como cuando habló de que "el daño solar es acumulativo y el 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona". Pero dejan claro que "no es suficiente dado el cariz del programa, que situó la evidencia científica y las opiniones personales en el mismo plano de debate".

"Por ello, desde la AEC2, solicitamos a 'El Hormiguero' y Atresmedia una rectificación clara, en el mismo formato y franja de audiencia en que se expusieron las declaraciones del futbolista Marcos Llorente; que dicha rectificación esté basada en evidencia científica contrastada y voces expertas en dermatología y oncología; y que el programa adquiera un mayor compromiso con la comunicación científica rigurosa en contenidos relacionados con la salud pública", sentencian en el comunicado.