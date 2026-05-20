El público machaca a críticas a Marcos Llorente en 'El Hormiguero' por su peligrosa teoría sobre el sol y el cáncer de piel

El jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, visitó por primera vez 'El Hormiguero' este martes 19 de mayo. Lo hizo para hacer balance de su última temporada del club rojiblanco. Sin embargo, acabó incendiando las redes sociales con una controvertida teoría sobre la exposición al sol y el cáncer de piel.
El centrocampista de club madrileño llegó al programa de Antena 3 advertido de las pocas nociones de Pablo Motos sobre fútbol, aunque él se defendió reconociendo que "lo básico sí que lo sé". Aunque quedó en evidencia al asegurar que cada equipo lo componen 12 jugadores. Un fallo garrafal que intentó justificar alegando que "deberían… Algo está mal y lo podéis solucionar".
"Habéis llegado a las semifinales de Champions y a la final de la Copa de la Reina y al final, nada. ¿Es una profecía? ¿Qué pasó esta vez?", se interesó el presentador. Marcos Llorente se limitó a responder que "el fútbol es así. Y la vida". Pero, además de repasar su trayectoria futbolística, el invitado de 'El Hormiguero' repartió gafas amarillas tanto a Pablo Motos como a las hormigas Trancas y Barrancas, un accesorio que él considera "una herramienta para la vida moderna".
Según explicó, "en interiores hay un pico de azul muy alto. Estas gafas lo equilibran para que sea más similar al exterior, porque las personas debemos pasar la mayor parte del tiempo fuera". Sin embargo, "permanecemos dentro el 93% de nuestro tiempo". A raíz de esto, el deportista también dio los motivos por los cuales ha decidido iluminar toda su casa con luces rojas: "Nosotros nos guiamos por el ciclo de luz. Entonces, cuando se va el sol, en teoría deberíamos ir preparándonos para dormir. Pero como la vida ha evolucionado mucho, la luz roja te permite hacer cosas y no suprimir la melatonina que es tan importante".
Marcos Llorente la lía con su teoría sobre el sol y el cáncer de piel
A continuación, el presentador de 'El Hormiguero' puso sobre la mesa la gran polémica protagonizada por Marcos Llorente el pasado mes de abril. Y es que, el futbolista puso en duda la relación entre la exposición al sol y el cáncer de piel, e incluso rechazó el uso de cremas solares para protegerse de los rayos ultravioletas. "La comunidad científica se echó encima de ti. ¿No es un poco peligroso ir en contra de lo que dicen los dermatólogos y los oncólogos?", le preguntó Motos.
Lejos de retractarse, él siguió en sus trece: "Es lo que siento. Y muchos profesionales de la salud defienden este estilo de vida. Simplemente dije que tengas una relación con el sol coherente… Lo que no puede ser es que no tomes el sol en todo el año y en la primera semana de agosto te calces siete horas el primer día en la playa".
Acto seguido, hizo una extraña comparación: "Es como el deporte. Cuando haces pesas el músculo sufre, pero es un dolor esperado, útil para el cuerpo y que te va a hacer más fuerte. Con el sol te adaptas igual y puedes obtener los beneficios más tiempo. Lo único que promovemos nosotros es una relación con el sol coherente, de exponerse poco a poco y no vivir con ese miedo".
Pablo Motos contradice a Marcos Llorente en 'El Hormiguero'
"Siempre que tomas el sol, la piel paga un precio", le recordó el conductor de 'El Hormiguero', algo con lo que su invitado no estaba de acuerdo, pero se negó a debatir sobre el tema del callo solar: "Hay que hacer un programa aparte. Dicen que no existe, no quiero mencionarlo". Para defender su teoría, recurrió al criterio científico de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).
Según los expertos, el daño solar es acumulativo y el 90% de los cánceres de pie los causan la exposición al sol. "Eso sí está demostrado", le volvió a recordar Pablo Motos. Sin embargo, Marcos Llorente también cuestionó esta evidencia científica: "Si no sabes cuánto se ha expuesto esa persona, de qué manera… ¿Cómo sabes que es el sol y no la luz que recibes el 93% de tu vida. No es todo tan fácil", sentenció. Consciente de que no iban a llegar a un acuerdo, el presentador decidió cambiar de tema, dejando claro que "no hace falta que estemos de acuerdo".
El futbolista incendia las redes sociales con sus declaraciones en 'El Hormiguero'
La polémica teoría de Marcos Llorente en 'El Hormiguero' está recibiendo infinidad de críticas en redes sociales. Numerosos usuarios y dermatólogos han puesto el grito en el cielo desde X por un debate tan peligroso como este en contra de la ciencia en un programa de máxima audiencia.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.