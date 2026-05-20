El público machaca a críticas a Marcos Llorente en 'El Hormiguero' por su peligrosa teoría sobre el sol y el cáncer de piel

El jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, visitó por primera vez 'El Hormiguero' este martes 19 de mayo. Lo hizo para hacer balance de su última temporada del club rojiblanco. Sin embargo, acabó incendiando las redes sociales con una controvertida teoría sobre la exposición al sol y el cáncer de piel.

El centrocampista de club madrileño llegó al programa de Antena 3 advertido de las pocas nociones de Pablo Motos sobre fútbol, aunque él se defendió reconociendo que "lo básico sí que lo sé". Aunque quedó en evidencia al asegurar que cada equipo lo componen 12 jugadores. Un fallo garrafal que intentó justificar alegando que "deberían… Algo está mal y lo podéis solucionar".

"Habéis llegado a las semifinales de Champions y a la final de la Copa de la Reina y al final, nada. ¿Es una profecía? ¿Qué pasó esta vez?", se interesó el presentador. Marcos Llorente se limitó a responder que "el fútbol es así. Y la vida". Pero, además de repasar su trayectoria futbolística, el invitado de 'El Hormiguero' repartió gafas amarillas tanto a Pablo Motos como a las hormigas Trancas y Barrancas, un accesorio que él considera "una herramienta para la vida moderna".

Según explicó, "en interiores hay un pico de azul muy alto. Estas gafas lo equilibran para que sea más similar al exterior, porque las personas debemos pasar la mayor parte del tiempo fuera". Sin embargo, "permanecemos dentro el 93% de nuestro tiempo". A raíz de esto, el deportista también dio los motivos por los cuales ha decidido iluminar toda su casa con luces rojas: "Nosotros nos guiamos por el ciclo de luz. Entonces, cuando se va el sol, en teoría deberíamos ir preparándonos para dormir. Pero como la vida ha evolucionado mucho, la luz roja te permite hacer cosas y no suprimir la melatonina que es tan importante".

Marcos Llorente la lía con su teoría sobre el sol y el cáncer de piel

A continuación, el presentador de 'El Hormiguero' puso sobre la mesa la gran polémica protagonizada por Marcos Llorente el pasado mes de abril. Y es que, el futbolista puso en duda la relación entre la exposición al sol y el cáncer de piel, e incluso rechazó el uso de cremas solares para protegerse de los rayos ultravioletas. "La comunidad científica se echó encima de ti. ¿No es un poco peligroso ir en contra de lo que dicen los dermatólogos y los oncólogos?", le preguntó Motos.

Lejos de retractarse, él siguió en sus trece: "Es lo que siento. Y muchos profesionales de la salud defienden este estilo de vida. Simplemente dije que tengas una relación con el sol coherente… Lo que no puede ser es que no tomes el sol en todo el año y en la primera semana de agosto te calces siete horas el primer día en la playa".

Acto seguido, hizo una extraña comparación: "Es como el deporte. Cuando haces pesas el músculo sufre, pero es un dolor esperado, útil para el cuerpo y que te va a hacer más fuerte. Con el sol te adaptas igual y puedes obtener los beneficios más tiempo. Lo único que promovemos nosotros es una relación con el sol coherente, de exponerse poco a poco y no vivir con ese miedo".

Pablo Motos contradice a Marcos Llorente en 'El Hormiguero'

"Siempre que tomas el sol, la piel paga un precio", le recordó el conductor de 'El Hormiguero', algo con lo que su invitado no estaba de acuerdo, pero se negó a debatir sobre el tema del callo solar: "Hay que hacer un programa aparte. Dicen que no existe, no quiero mencionarlo". Para defender su teoría, recurrió al criterio científico de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Según los expertos, el daño solar es acumulativo y el 90% de los cánceres de pie los causan la exposición al sol. "Eso sí está demostrado", le volvió a recordar Pablo Motos. Sin embargo, Marcos Llorente también cuestionó esta evidencia científica: "Si no sabes cuánto se ha expuesto esa persona, de qué manera… ¿Cómo sabes que es el sol y no la luz que recibes el 93% de tu vida. No es todo tan fácil", sentenció. Consciente de que no iban a llegar a un acuerdo, el presentador decidió cambiar de tema, dejando claro que "no hace falta que estemos de acuerdo".

.@marcosllorente vuelve a abrir debate con uno de sus temas más comentados: no usar crema solar #LlorenteEH pic.twitter.com/uqaaKtLTFR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 19, 2026

El futbolista incendia las redes sociales con sus declaraciones en 'El Hormiguero'

La polémica teoría de Marcos Llorente en 'El Hormiguero' está recibiendo infinidad de críticas en redes sociales. Numerosos usuarios y dermatólogos han puesto el grito en el cielo desde X por un debate tan peligroso como este en contra de la ciencia en un programa de máxima audiencia.

- ¿No es peligroso ir en contra de la ciencia y los dermatólogos?



+ Es que es lo que yo siento.



En prime time, tú. Ex-país. https://t.co/Bstk7cFHGV — Proyecto Salvación (@Garcismos) May 19, 2026

Cómo les gusta llevar ignorante a la tele https://t.co/LQPPPejhZq — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) May 20, 2026

Tratar de rascar audiencia con Marcos Llorente en prime time, para que suelte ese volumen de barbaridades, y sin un profesional desmintiéndolo todo debería ser delito contra la salud pública. — Rober Álvarez (@roberalvarezp) May 19, 2026

Dar voz a un fantasma ignorante como Llorente para promover el cáncer de piel y vender sus mierdas es una irresponsabilidad increíble.

Qué no hay debate, joder! https://t.co/MvQwJXAWXv — Santi Villa (@soyunsanti) May 20, 2026

oye, es una puta vergüenza que dos personas que no tienen ni putísima idea de medicina debatan en prime time sobre ella



es completamente surrealista que esto esté permitido, no doy crédito — Influencer1234 (@InfluenciadaMal) May 19, 2026

Mi humilde opinión, y quien no la comparta, ok. Pero dar visibilidad a un tipo famoso que quiere hacer discurso ‘peligroso’ contra científicos que llevan años de investigación y él dice ‘yo sé más’ y haz esto.. pues me parece dar fuego a un pirómano. Me parece FATAL por darle voz — Salacadula (@MaluSalacadula) May 19, 2026

Os llevamos advirtiendo de esto años.



No son “disidentes de la medicina oficial” ni “ancestrales” ni leches: son oligoneuronales soltando gilipolleces de salud para tener su momento de casito. https://t.co/bGTwF89WN6 — Guille Martín (@Farmaenfurecida) May 19, 2026

Qué vergüenza que a un futbolista se le de un espacio y micrófono tan grande para hablar de cuestiones tan serias de la que debe hablar UN PROFESIONAL #LlorenteEH — Paula (@PauuMaya) May 19, 2026

La culpa no es de Llorente, es de quien le da voz. Gente así ha habido siempre pero no tenian altavoz. — 💭🙄 (@arlo_ab) May 19, 2026

Vuestra responsabilidad como medio de comunicación es NO DIFUNDIR mensajes que son peligrosos para la población.



Espero que la comunidad científica os ponga en su sitio por prestaros a esta puta mierda. — Luis González Morin (@LuisGlezMorin) May 19, 2026

Que llevéis a este personaje en prime time donde lo ven niños es acojonante cuanto menos ! Sois una basura así de claro ! — Livia Soprano (@metastasioso) May 19, 2026

“Abrir debate” como sinónimo de darle cabida a las ideas delirantes y peligrosas de un subnormal adinerado. Debería ser delito decir esas cosas en un programa con tanta audiencia. Es un peligro para la salud pública. No es una estupidez más de los magufos. ES MUY PELIGROSO. — Eugenesio Negativo 👁️ (@EugenesioN) May 19, 2026

¿POR QUÉ LE DAIS VOZ A ESTA GENTE? Es que de verdad https://t.co/vDrhKc3Fau — H. (@heigaar) May 19, 2026

Para lo que ha quedado el Hormiguero. Dando voz a maniáticos negacionistas que creen que saben más que toda una asociación de dermatólogos #LlorenteEH — John Ojeda (@johnojedach47) May 19, 2026

Sería muy importante que nadie le haga caso a Llorente hoy en #LlorenteEH . Lo que dice es una sarta de estupideces muy peligrosa. Tanta ignorancia sumada a la soberbia es una combinación letal. — Cesar O. Sanchez R. (@cesarosanchez) May 19, 2026

La academia Española de Dermatología debería realizar un comunicado negando las estupideces de un futbolista prepotente, retrasado e interesantemente equivocado #llorenteEH — Rafa (@Rafaelillo155) May 19, 2026

Como saben que el sol hace daño? Pues los estudios de científicos que llevan años trabajando en ello, no como este que no ha tocado un libro en su vida creo yo #LlorenteEH — carland (@carland92) May 19, 2026

Qué peligroso es sacar en prime time a un magufo diciendo tal sarta de gilipolleces. https://t.co/hsgp7MclGw — Adri 🦌🇪🇸🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) May 19, 2026