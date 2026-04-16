El público castiga a Pablo Motos tras su feo con Sonsoles Ónega en Antena 3: muchos reparan en lo mismo

Si bien Pablo Motos arrancó 'El Hormiguero' este miércoles dispuesto a poner punto y final al aluvión de críticas derivado de su bulo sobre el IVA de los libros, sus disculpas han ensuciado aún más la imagen y reputación del programa en redes. El presentador decidió atribuir toda la responsabilidad de la información falsa difundida a Sonsoles Ónega, y muchos espectadores han condenado la falta de compañerismo del comunicador al "vender" a la presentadora de Antena 3.
Tras la visita de la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' de este martes, en la que ambos denunciaron el abusivo IVA de los libros asegurando que aún se encontraba al 21% "como un paquete de Ducados", este miércoles tocaba rectificar. El primer paso lo dio Sonsoles, que desde su magacín vespertino lamentó no haber comprobado el dato real, pues los libros cuentan con impuesto superreducido del 4% desde julio de 2020.
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"Yo creo que no debe generar preocupación lo que no hace daño a los demás. Este caso fue un error que Pablo y yo cometimos en el plató y no hace daño a nadie", lamentó la periodista refiriéndose al episodio como un error de ambos, algo que Pablo Motos no compartió durante su "disculpa" en 'El Hormiguero' horas más tarde. "Antes de empezar el programa quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros, porque le parecía excesivo un 21%, nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato", explicaba el presentador.
Así, asegurando que fue la presentadora de Antena 3 quién puso el dato erróneo sobre la mesa, el comunicador lamentaba no haber comprobado la información. "Eso es un error, resulta que el IVA de los libros es de un 4%. Siempre somos rigurosos pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os prometo que no volverá a pasar, lo siento", sentenció entre aplausos, con una reacción comprensiva del público que no se ha trasladado a las redes sociales.
De hecho, muchos espectadores no han dudado en condenar la actitud de Pablo Motos al descargar toda la responsabilidad de lo sucedido sobre la ganadora del Premio Planeta. "Que fuerte, le han echado toda la culpa a Sonsoles y se lavan las manos. La dejan de ignorante delante de todo el mundo y ellos quedan de chivatos señalándola por ser su culpa. Increíble", ha señalado Alán Barroso en X. "El pelirrojo es tan egocéntrico que le echa la culpa a Sonsoles Ónega", ha señalado otro usuario.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.