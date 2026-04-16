El público castiga a Pablo Motos tras su feo con Sonsoles Ónega en Antena 3: muchos reparan en lo mismo

Si bien Pablo Motos arrancó 'El Hormiguero' este miércoles dispuesto a poner punto y final al aluvión de críticas derivado de su bulo sobre el IVA de los libros, sus disculpas han ensuciado aún más la imagen y reputación del programa en redes. El presentador decidió atribuir toda la responsabilidad de la información falsa difundida a Sonsoles Ónega, y muchos espectadores han condenado la falta de compañerismo del comunicador al "vender" a la presentadora de Antena 3.

Tras la visita de la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' de este martes, en la que ambos denunciaron el abusivo IVA de los libros asegurando que aún se encontraba al 21% "como un paquete de Ducados", este miércoles tocaba rectificar. El primer paso lo dio Sonsoles, que desde su magacín vespertino lamentó no haber comprobado el dato real, pues los libros cuentan con impuesto superreducido del 4% desde julio de 2020.

Las redes castigan a Pablo Motos por su "egocéntrica" disculpa en la que vende a Sonsoles Ónega tras la polémica del IVA

"Yo creo que no debe generar preocupación lo que no hace daño a los demás. Este caso fue un error que Pablo y yo cometimos en el plató y no hace daño a nadie", lamentó la periodista refiriéndose al episodio como un error de ambos, algo que Pablo Motos no compartió durante su "disculpa" en 'El Hormiguero' horas más tarde. "Antes de empezar el programa quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros, porque le parecía excesivo un 21%, nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato", explicaba el presentador.

Pedimos disculpas por el dato incorrecto que dimos ayer sobre el IVA de los libros #AlboránEH pic.twitter.com/2lPz63uuNH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2026

Así, asegurando que fue la presentadora de Antena 3 quién puso el dato erróneo sobre la mesa, el comunicador lamentaba no haber comprobado la información. "Eso es un error, resulta que el IVA de los libros es de un 4%. Siempre somos rigurosos pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os prometo que no volverá a pasar, lo siento", sentenció entre aplausos, con una reacción comprensiva del público que no se ha trasladado a las redes sociales.

De hecho, muchos espectadores no han dudado en condenar la actitud de Pablo Motos al descargar toda la responsabilidad de lo sucedido sobre la ganadora del Premio Planeta. "Que fuerte, le han echado toda la culpa a Sonsoles y se lavan las manos. La dejan de ignorante delante de todo el mundo y ellos quedan de chivatos señalándola por ser su culpa. Increíble", ha señalado Alán Barroso en X. "El pelirrojo es tan egocéntrico que le echa la culpa a Sonsoles Ónega", ha señalado otro usuario.

Que fuerte, le han echado toda la culpa a Sonsoles y se lavan las manos jajajaja. La dejan de ignorante delante de todo el mundo y ellos quedan de chivatos señalándola por ser su culpa. Increíble. https://t.co/X3x77NcCSl — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) April 15, 2026

1. Le echa las culpas a Sonsoles

2. De verdad, a nadie del equipo antes del programa se le ocurrió informarse de que no era un 21% y evitar este ridículo, rigurosos, pero no mucho



Esto no es pedir disculpas, es echar balones fuera 😂 https://t.co/lLdDxcd2t0 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) April 15, 2026

Pactas el tema con tu invitada (por lo que ya sabes de antemano que ese dato va a salir), nadie en TU programa se molesta en revisar el tema del que vais a hablar, y todavía le echas la culpa a la invitada en vez de asumir el “error”.

Qué vergüenza de presentador y de programa 💀 https://t.co/4jBMg3DxpL — Pablo (@pablo_talifan) April 15, 2026

Os pido que veáis este vídeo entero, hay dos.



En el primero, Pablo Motos le echa toda la culpa a @sonsolesonega por "equivocarse" con el IVA de los libros.

Dijeron que estaba al 21% cuando está al 4%, aprovecharon la cuña para meter el viaje de Pedro Sánchez a China.

Pablo se… pic.twitter.com/32tSBa6Fzw — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) April 16, 2026

No sé ya cuántas veces el Hormiguero ha pedido perdón este año por mentira, por misoginia o por incitación al odio.



Dejad de pedir disculpas y volved a ser un programa de entretenimiento y no de fachas. Gracias. https://t.co/v1maed7ChK — Carla♀ (@carlagaleote) April 15, 2026

Qué falta de elegancia, de responsabilidad y de rigor https://t.co/9WNWqdQUtM — Laura Cornejo (@lauracorama) April 16, 2026

Pablo Motos, ¿por qué te disculpas por dejar que alguien vaya a tu programa a inventarse cosas para quejarse sin que nadie compruebe que sea cierto?



Es la sección de Juan de Val básicamente. https://t.co/YdUqucuxCH — Roldier 🇪🇸 (@Roldier) April 15, 2026

Pedir disculpas echándole el muerto a otro no es pedir disculpas, es excusarse. https://t.co/oKpLCWfEQS — 𝐏𝐢𝐜𝐤𝐲 (@SrtaPickyGH) April 15, 2026

Jajaja, el pelirrojo es tan egocéntrico que le echa la culpa a Sonsoles Onega. https://t.co/M5qYccXg6I — Ivanjode (@Ivanjode) April 15, 2026

"Siempre somos rigurosos pero ayer metimos la pata" 😂 Por culpa de Sonsoles Onega aclara. https://t.co/ZbHV1tpn4z — Rosa María Artal (@rosamariaartal) April 16, 2026

Fue Sonsoles. Y se lava las manos 🤣 https://t.co/bsgobnDZTf — Noa Gresiva (@NoaGresiva) April 15, 2026

le echa la culpa a la Sonsoles y encima acaba diciendo “SIEMPRE SOMOS RIGUROSOS” https://t.co/HVO0uqk19v pic.twitter.com/bnOwSgiXCn — ʝoѕe 🐦‍🔥 (@jxsep_px) April 15, 2026

Nivel 1000 de ruindad. La cagó porque la invitada lo incitó a ello. Lo de contrastar la información no va con él.

Hay que tener poca clase. https://t.co/vAVli9jRoH — Jabiert (@jabiert8) April 15, 2026

Pedir disculpas es lo mínimo y a la vez es lo de menos. El problema de fondo es que estas prácticas son cada vez más habituales en el sector (¿periodístico?) y en los programas de mayor alcance en España. El dinero y el relato se anteponen completamente a la información. https://t.co/BLdZpqJvUA — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) April 16, 2026

Cuñados y acusicas.



Primero no se prepara la entrevista. No contradice a su invitada. Además le da la razón sin tener ni puñetera idea. Y luego le echa la culpa del error.



Entre medias le echa la culpa a Pedro Sánchez.



Lo dicho, un cuñado y un acusica. https://t.co/4wPDtMoC5R — Víctor Navas (@navas_victor) April 16, 2026

@sonsolesonega te la llevas!!

Madre mía que desvergüenza de verdad https://t.co/bShjsUdSGf — Mónica Canitrot 🇪🇦 (@monicacanitrot) April 15, 2026

Pedimos disculpas (pero fue culpa de Sonsoles) https://t.co/vrdE9gJOsX — Pedro L.A. (@Von_Aurre) April 15, 2026

Y para pedir perdón hacía falta señalar a Sonsoles Ónega ? Qué feo https://t.co/5nxnyKFAwy — Rodolfo Irago (@RodolfoIrago) April 15, 2026