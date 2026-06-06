Lista de imitaciones de la Gala 9 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas del próximo viernes 12 de junio en Antena 3

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes una octava gala marcada por unos números de alto nivel en la que el oro fue a parar a una concursante que, hasta el momento, no había dado con la fórmula para brillar por encima de sus compañeros. Si bien Leonor Lavado continuó custodiando el fondo del ranking como Patricia Marterola, Cristina Castaño deslumbró una semana más como Cher y Sole Giménez se quedó a medio gas como Rosana

Si bien Paula Koops no tuvo la suerte de su lado este viernes con su actuación de Britney Spears, Leonor Lavado se salió de su guion habitual para sorprender como Estrellita Castro y Martín Savi recuperó fuerza con su rendición de Nino Bravo.

El primer puesto de la noche fue a parar por primera vez a Paula Koops, que tras varias semanas llenas de altibajos ha conseguido deslumbrar con su imitación de Raye. El segundo escalón del podio lo ocupó este viernes María Parrado, que elevó una vez más el nivel con su imitación de Meghan Trainor junto a Kenneth. Y el bronce de esta semana quedó reservado para J Kbello, que subió la temperatura con los movimientos de Ricky Martin.

Una vez se conoció la clasificación de la octava gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar esta semana en la novena gala del programa de Antena 3.

Desde Elvis Presley y Queen a Merche entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena' en Antena 3

Esta nueva semana vendrá cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde Martín Savi, que tendrá que replicar la magia de Queen sobre el escenario, pasando por Sole Giménez que elevará el ritmo como Gloria Estefan o J Kbello, que tendrá que convertirse en Elvis Presley. Por otra parte, Paula Koops será imitada por primera vez en el programa con Leonor Lavado como la escogida para el reto.