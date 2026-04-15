Denuncias masivas contra el bulo lanzado por Sonsoles Ónega y Pablo Motos sobre el IVA de los libros

Sonsoles Ónega regresó a 'El Hormiguero' este martes tras la publicación de su nueva novela 'Llevará tu nombre'. Y si bien la presentadora llegó dispuesta a compartir todos los detalles de su nueva publicación, Pablo Motos terminó dando un giro a la entrevista para debatir sobre el "abusivo" IVA que se aplica a los libros, aportando una serie de datos falsos que la periodista suscribió en lugar de corregir en el alto.

Todo comenzó cuando el conductor del espacio de Antena 3 paralizó la entrevista para denunciar el hecho de que en España se aplicara el mismo porcentaje de impuestos a los libros que al tabaco. "¿Se entiende un 21% de IVA a los libros?", preguntó el presentador mientras la comunicadora corroboraba dicha afirmación en lugar de recordar que desde 2020 los libros cuentan con IVA superreducido del 4%.

Las redes condenan el bulo difundido por Sonsoles Ónega y Pablo Motos en 'El Hormiguero' sobre el IVA de los libros

"Hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros, porque es verdad que es un dinero. Yo quiero que la gente compre muchos libros, hay que leer, hay que mover la industria. Entonces, una idea, puede ser, es que bajemos un poquito el IVA de los libros", sentenció Sonsoles Ónega entre aplausos del público, ignorando que su "denuncia" ante las cámaras de 'El Hormiguero' estaba fundada en datos erróneos, difundiendo desinformación en horario de máxima audiencia.

Pablo Motos y @sonsolesonega debaten sobre el IVA de los libros #SonsolesEH pic.twitter.com/MvMK5ylVEb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2026

"Yo creo que el IVA de los libros no debería existir, si tú quieres un país culto dale alguna facilidad. No pasaría nada, yo creo que sería una cosa muy celebrada por todos", añadió Pablo Motos entre aplausos del público, aprovechando para lanzar un nuevo dardo a Pedro Sánchez que la periodista también suscribió. "Ah, no se entera. Bueno, por si algún día somos presidentes del Gobierno", señaló la presentadora cuando el humorista recordó que este se encontraba de viaje en China.

Y las redes no han tardado en señalar a Sonsoles Ónega y el espacio de Antena 3 por difundir este tipo de información errónea. "Siempre he admirado la versatilidad de los presentadores de televisión. Tienen tiempo y talento para presentar programas y escribir novelas de mucha calidad. Pero parece que no les queda tiempo para informarse previamente de lo que hablan", ha señalado Óscar Puente en su perfil de X.

Incluso en el clip de vídeo publicado por 'El Hormiguero' en su perfil de X, puede verse cómo los usuarios han añadido una nota de la comunidad desmintiendo los datos. "El IVA aplicado a los libros es del 4%, esto aplica tanto a libros en formato físico como digital", puede leerse en el pie del post. "Ni Sonsoles ni Pablo Motos saben que el IVA de los libros es el 4%. Pues esta gente es la que está informando (intoxicando) a diario a la sociedad en prime time", ha señalado otro espectador.

El iva de los libros es del 4%.



❌Rajoy subió el IVA de los libros electrónicos del 18% al 21%.

✅En 2020, Pedro Sánchez, bajó el IVA del 21% al 4%



Pero a Pablo Motos, en prime time, todo le da igual. https://t.co/nLwofFgtyY — Montse Mínguez (@montseminguez) April 15, 2026

"El IVA de los libros es del 21%" dicen Pablo Motos y Sonsoles.



El IVA de los libros es del 4%. Desinformación fiscal en plena campaña de la Renta y de bulos contra los impuestos. Qué vergüenza. https://t.co/X3zw8Sc599 — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) April 15, 2026

Ni Sonsoles ni Pablo Motos saben que el IVA de los libros es el 4%. Pues esta gente es la que está informando (intoxicando) a diario a la sociedad en prime time. https://t.co/U2EOZ4a9K6 — Ivanjode (@Ivanjode) April 15, 2026

El IVA de los libros es el 4 %, no el 21 %. 🫣



Lo único que podemos hacer contra los bulos es difundir la verdad. https://t.co/JrIXOB95cM — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) April 15, 2026

El IVA de los libros es un 4%

Ambos son líderes de la comunicación en el mismo grupo mediático y ambos debería pedir disculpas por desinformar https://t.co/ioyCZdgoUp — Miguel Sebastian (@migsebastiang) April 15, 2026

Me he levantado generoso.

Aunque no soy el Ministro de Hacienda he decidido que a partir de hoy el IVA de los libros pase a ser del 4% en vez del 21%.

Dicho y hecho.

Ha sido fácil porque EL IVA DE LOS LIBROS YA ES DEL 4% Y ESTOS INÚTILES Y BULEROS SOLO ESTABAN DICIENDO TROLAS. https://t.co/9AuSA82l03 — Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) April 15, 2026

El IVA de los libros es del 4%. Es lo que pasa cuando has "escrito" más libros de los que has leído. https://t.co/mL8zyyymHg — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 15, 2026

Un poco de orden, Pablo Motos y compañeros de @El_Hormiguero. El IVA de los libros ya es superreducido, el 4%. Dándose la circunstancia añadida de que el libro de @sonsolesonega, como otros, tienen ofertas de rebaja del PVP del 5%, con lo que el IVA se neutraliza hasta el -1%. 👇 https://t.co/hLlcL1BXkW pic.twitter.com/C8D07rvKBu — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) April 15, 2026

Os estáis metiendo mucho con Sonsoles, pero a mí me parece razonable que una persona que no escribe sus propios libros no sepa cuántos impuestos acarrea su venta. https://t.co/xD1WNNewDf — Aldo Conway (@aldocwy95) April 15, 2026

en twitter tenemos nota de comunidad, pero los cientos de miles de personas que ven este programa se han quedado con que el IVA de los libros es del 21% y culparán al maléfico perro sánxe por ello https://t.co/aesG2oc2hA — 🍃🇹🇷 (@uxioferreeiro) April 15, 2026

Pablo Motos y Sonsoles Ónega demuestran que no han comprado un libro en su vida, porque su IVA es del 4% y no del 21% como ellos dicen



Eso o solo quieren desinformar y crispar más https://t.co/IDHVjEOdBe — LO + (@SuperViiral) April 15, 2026

El IVA de los libros en cualquier formato es del 4%, no del 21% como afirman categóricamente.



Si no lo saben, mal.

Si lo saben, peor. https://t.co/4zUbVtdnlO — Capitán Swing (@Capitan_Swing) April 15, 2026

Motos y Sonsoles Ónega comentando sobre el IVA de los libros y diciendo que es el 21% como el del tabaco: el IVA de los libros es el tipo superreducido del 4%.

Y a estos se les considera "comunicadores estrella".https://t.co/bgrmJcAdl9 — jesús (@juvenal_tw) April 15, 2026

con una simple búsqueda en google puedes saber que el IVA de los libros en España es del 4% y no del 21% como dicen, pero como les gusta más el aplauso barato que a un tonto un lápiz… https://t.co/wmUtbK39yN — ☂️ (@oleemequivocao) April 15, 2026

Dos personas iletradas hablando sobre un objeto industrial que les es ajeno: el IVA de los libros es del 4%, y no del 21% como afirman el enano valenciano y la gallegaza hija de papá que no sabe lo que es la bahía de Cádiz. https://t.co/ZMpIf1su5x — Sergio (@Ciclismo2005) April 15, 2026

O son mentirosos o son ignorantes. En ambos casos, les toca rectificar en el mismo programa y con el mismo énfasis porque entonces serían doblemente mentirosos o doblemente ignorantes. https://t.co/RqXmLZVeDo — Antonio Manuel ۞ (@antoniomanuel__) April 15, 2026

Decir este tipo de mentiras en televisión debería tener alguna consecuencia legal, no es normal que en pleno prime time de uno de los programas más vistos de este país se mienta tan descaradamente y no tenga ningún tipo de consecuencia. ¡Están engañando a la audiencia ! https://t.co/JR3sYC8fyl — Alex 🇪🇺🏳️‍🌈 (@Whykalex) April 15, 2026

Posiblemente, el minuto más bochornoso de la televisión en años. https://t.co/a0y7QOdLmh — JuanitaBanana (@Alissonofabitch) April 15, 2026

Yo creo que hoy sí que va a haber una rectificación por parte de ambos en sus programas.



Y lo digo totalmente en serio. https://t.co/nJDDN3yweY — JuanMa Fernández - (MONT3RO) (@juanmafdez) April 15, 2026

Uno es un 💩, la otra sigue su estela. Entre los dos suman 0 patatero en moral

El iva de los libros físicos y digitales en España es el 4%, que barato sale mentir en tv, nadie les rebate en directo, siguen con sus audiencias y sus palmeros...

Mucho asco https://t.co/peyzpTRRdR — Mónica Canitrot 🇪🇦 (@monicacanitrot) April 15, 2026

Si quieres un país culto, no veas El Hormiguero. Salen dos inútiles con premio diciendo que el IVA de los libros es al 21% y no del 4%, como su coeficiente intelectual. https://t.co/nTI1QyjMRt — Viking (@wallanderviking) April 15, 2026