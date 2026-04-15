Denuncias masivas contra el bulo lanzado por Sonsoles Ónega y Pablo Motos sobre el IVA de los libros

Sonsoles Ónega regresó a 'El Hormiguero' este martes tras la publicación de su nueva novela 'Llevará tu nombre'. Y si bien la presentadora llegó dispuesta a compartir todos los detalles de su nueva publicación, Pablo Motos terminó dando un giro a la entrevista para debatir sobre el "abusivo" IVA que se aplica a los libros, aportando una serie de datos falsos que la periodista suscribió en lugar de corregir en el alto.
Todo comenzó cuando el conductor del espacio de Antena 3 paralizó la entrevista para denunciar el hecho de que en España se aplicara el mismo porcentaje de impuestos a los libros que al tabaco. "¿Se entiende un 21% de IVA a los libros?", preguntó el presentador mientras la comunicadora corroboraba dicha afirmación en lugar de recordar que desde 2020 los libros cuentan con IVA superreducido del 4%.
Las redes condenan el bulo difundido por Sonsoles Ónega y Pablo Motos en 'El Hormiguero' sobre el IVA de los libros
"Hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros, porque es verdad que es un dinero. Yo quiero que la gente compre muchos libros, hay que leer, hay que mover la industria. Entonces, una idea, puede ser, es que bajemos un poquito el IVA de los libros", sentenció Sonsoles Ónega entre aplausos del público, ignorando que su "denuncia" ante las cámaras de 'El Hormiguero' estaba fundada en datos erróneos, difundiendo desinformación en horario de máxima audiencia.
"Yo creo que el IVA de los libros no debería existir, si tú quieres un país culto dale alguna facilidad. No pasaría nada, yo creo que sería una cosa muy celebrada por todos", añadió Pablo Motos entre aplausos del público, aprovechando para lanzar un nuevo dardo a Pedro Sánchez que la periodista también suscribió. "Ah, no se entera. Bueno, por si algún día somos presidentes del Gobierno", señaló la presentadora cuando el humorista recordó que este se encontraba de viaje en China.
Y las redes no han tardado en señalar a Sonsoles Ónega y el espacio de Antena 3 por difundir este tipo de información errónea. "Siempre he admirado la versatilidad de los presentadores de televisión. Tienen tiempo y talento para presentar programas y escribir novelas de mucha calidad. Pero parece que no les queda tiempo para informarse previamente de lo que hablan", ha señalado Óscar Puente en su perfil de X.
Incluso en el clip de vídeo publicado por 'El Hormiguero' en su perfil de X, puede verse cómo los usuarios han añadido una nota de la comunidad desmintiendo los datos. "El IVA aplicado a los libros es del 4%, esto aplica tanto a libros en formato físico como digital", puede leerse en el pie del post. "Ni Sonsoles ni Pablo Motos saben que el IVA de los libros es el 4%. Pues esta gente es la que está informando (intoxicando) a diario a la sociedad en prime time", ha señalado otro espectador.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.