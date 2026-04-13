Confirmados por 'El Hormiguero': Estos son los 5 invitados hoy, y toda la semana del 13 al 16 de abril en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 13 al jueves 16 de abril a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Luis Zahera, se reencontró con Paz Padilla para hablar sobre su nuevo libro, charló con Kira Miró y Salva Reina y despidió la semana por todo lo alto con Ilia Topuria, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Leo Harlem, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar 'La Familia Benetón 2', su nueva película. El martes queda reservado para Sonsoles Ónega, que visitará el espacio de Antena 3 tras la publicación de su nueva novela 'Llevará tu nombre'.

El miércoles llega el turno de Pablo Alborán, que visitará una vez más el programa de las hormigas antes de arrancar su nueva gira de conciertos de su último álbum. Y el jueves, los creadores de contenido TheGrefg y Marta Díaz serán los encargados de cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto.

Lunes 13 - Leo Harlem

El lunes, Leo Harlem abrirá la semana de entrevistas de 'El Hormiguero' con todos los detalles de su nueva película, 'La familia Benetón 2', que sirve como secuela de la exitosa comedia familiar dirigida por Joaquín Mazón en colaboración con Atresmedia Cine que arrasó en cines en 2024. La cinta llegará a las salas de cine el próximo 17 de abril.

Martes 14 - Sonsoles Ónega

El martes queda reservado para Sonsoles Ónega, que se reencontrará con Pablo Motos tras la publicación de su nueva novela 'Llevará tu nombre', que llega tres años después de 'La hija de la criada', el libro con el que consiguió el Premio Planeta y que fue adaptado a la ficción en la serie homónima de Atresplayer.

Miércoles 15 - Pablo Alborán

El miércoles llega el turno de Pablo Alborán, que tras visitar 'El Hormiguero' con motivo del estreno de su más reciente proyecto, su álbum de estudio 'KM0', regresa para desvelar todos los detalles de la gira de conciertos que le llevará este año por toda España y Portugal.

Jueves 16 - TheGrefg y Marta Díaz

El jueves, Pablo Motos se sumergirá de lleno en el mundo de la creación de contenido de mano de dos figuras con millones de seguidores: por un lado Marta Díaz, conocida por sus vídeos en Tik Tok y su contenido en redes como Instagram, y por otro TheGrefg, toda una figura del streaming en nuestro país que se hizo un hueco a través de YouTube.