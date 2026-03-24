Omar Montes sorprendió en 'El Hormiguero' al anunciar un giro en su carrera y una propuesta política

'El Hormiguero' ha comenzado la semana recibiendo a Omar Montes, uno de los invitados que más veces han pasado por el programa de Antena 3. Sin embargo, en esta ocasión, la entrevista quedó deslucida por el anuncio bomba que hizo el artista de forma totalmente inesperada.

Tras presentar el videoclip de su nuevo remix de 'Bailando por ahí', Pablo Motos le comentó: "Me has dicho que quieres hacer una revelación en el programa", A lo que Omar Montes respondió afirmativamente, advirtiendo: "Nos ponemos serios". Acto seguido, se sinceraba sobre su trayectoria musical: "Es un poco duro, pero llevo 10 años cantando, me he recorrido todos los lados y he estado en el número uno y en el número cero".

"Me he llevado muchas alegrías, lo he pasado muy bien, he disfrutado de lo que era mi sueño, que era cantar", añadía el artista de Pan Bendito, antes de cargar contra ciertos compañeros de la industria: "La música es una mierda y una falsedad". Y es que, según él, "cuando ven que a lo mejor no tienes unos números muy altos, los que eran tus mejores amigos de la música dejan de llamarte. Pasan de ti y, si no eres Daddy Yankee, no quieren hacer un TikTok contigo, en vez de apoyar al producto nacional".

"Al final, los artistas urbanos españoles decaemos así", lamentó Omar Montes, muy molesto porque en la lista de éxitos en España "casi siempre los números 1 son latinos. Y tú te vas a Argentina y los números 1 son argentinos, te vas a México y son mexicanos". "Aquí en España los que la pegan son simpre de fuera, porque no tenemos el apoyo los artistas españoles que deberíamos", denunció.

Omar Montes anuncia que abandona el mundo de la música

Acto seguido, dio la noticia que descolocó tanto a Pablo Motos como al resto de la audiencia: "Estoy un poco hasta los cojones. Hablando claro, este es mi último año en la música". Atónito ante esta drástica decisión, el presentador quiso conocer los motivos que le han llevado a tomarla: "Si no tienes ni 40 años. Te vas a retirar tú antes que Cristiano". "No se trata de la edad. La música no es fácil. Me ves en un videoclip feliz, pero a lo mejor por dentro no lo estoy", confesó el que fuera ganador de 'Superviviente'.

Además, reconoció que "uno no tiene las mismas ganas ni la misma ilusión del principio". Aunque también admitió que su retirada de la música se debía a la bajada de las escuchas de sus temas: "Este año necesito que sea el último porque creo que me van a valorar más. Parece que me tengo que morir para que me escuchen. Mañana me muero, y me pongo todos los temas número 1. ¡Coño disfrutadme ahora que estoy vivo!", sentenció Omar Montes.

Si bien esta no fue la única bomba que dio el invitado durante su visita a 'El Hormiguero'. Tras dar la inesperada noticia, Pablo Motos reveló las ofertas que ha recibido el músico: ·"Me han contado que estás pensando en meterte en política, que te lo han propuesto". Él bromeó asegurando que habían sido "los iluminati" quienes se habían puesto en contacto con él: "No es la primera vez que me lo proponen, me han dicho dos o tres veces de meterme".

Las medidas que tomaría Omar Montes si fuera presidente del Gobierno

Aprovechando esta confesión, el presentador quiso saber cuáles serían sus medidas si llegase a la presidencia del Gobierno. "De momento, la gasolina, que está a dos euros, yo la ponía como mucho a 0,60 porque a mí no me importa lo que pase en el estrecho de Ormuz", aseguró, sin medias tintas, Omar Montes. A lo que añadió: "Cuando la gasolina sube, estamos jodidos y suben los bienes de primera necesidad". Y puso como ejemplo que su abuela últimamente estaba cenando "una mandarina en vez de dos" debido a la subida de los precios.

También criticó las leyes que prohíben la entrada de coches antiguos en el centro de las ciudades, por la contaminación que emiten. "¿Cómo se va a comprar un coche nuevo mi abuelo con la mierda de pensión que tiene?", lamentó el artista, quien concluyó su alegato criticando también la baliza V16. Tras ser preguntado por Pablo Motos dio su opinión al respecto: "Lo que opino es que al final yo me voy a ir a vivir al mar, porque estoy hasta los cojones. Esto no lo aguanto, lo de la baliza… Cada día es una cosa nueva y vale mucho dinero. Hay gente que está muy apretada, ¿qué es lo próximo?", sentenció.