Omar Montes habla en estos términos de Puigdemont delante de Motos: "Me robó el..."

Omar Montes regresó una vez más a ‘El Hormiguero’ este jueves para poner el broche de oro a la semana de entrevistas otorgándole el liderazgo de audiencia frente a ‘La Revuelta’ con un 16,4% y más de 2 millones de espectadores. Pablo Motos volvió a recibir al viejo amigo del programa a pocos días de su esperado concierto en el Palacio Vistalegre. Pero más que de su música, como de costumbre, la conversación fue por otros derroteros y terminó recordando su confusión sobre Carles Puigdemont en una entrevista. Fue ahí cuando confesó que pensaba que se trataba de «un Pokémon de tipo fuego».

Pablo Motos no tardó en remontarse a uno de los momentos más virales del cantante durante este verano. El intérprete fue reconocido con el premio Castillete de Oro, un galardón que reconoció su carrera musical y su admiración por el flamenco. Un hito en su carrera que coincidió con la fuga de Carles Puigdemont tras su breve regreso a España, coincidiendo con la celebración de las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

Omar Montes explica lo sucedido con Carles Puigdemont: «¡Me robó el protagonismo!»

Fue precisamente durante una entrevista por su reconocimiento cuando le preguntaron por dicho tema de actualidad, y Omar Montes no se cortó al ofrecer su respuesta más sincera. Si es que yo no sé quién es este tío, la verdad. Seguro que sí, seguro que me habrá robado algo. Total, le roban a uno siempre de todo…«, sentenció el artista, confesando no tener el más mínimo conocimiento sobre Puigdemont o por el motivo que huía.

Pablo Motos y Omar Montes en ‘El Hormiguero’

Y el presentador de ‘El Hormiguero’ no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle por su viral respuesta. «Me dicen que había robado no sé qué hostias. ¡Pues sí! Al principio, lo juro por lo más sagrado, que me sonaba el nombre de Puigdemont. Pero, no sabía el cargo que era», confesó el cantante, asegurando que el catalán le robó el protagonismo en un momento clave de su carrera musical.

«Puigdemont me sonaba a Digimon o Pokémon. Pensaba que era un Pokémon de tipo fuego. Luego ya me explicaron quién era este señor. Pero sí, ¡me robó el protagonismo!», aseguró entre risas Omar Montes, que volvió a recordarle entonces a Pablo Motos que forma parte de los Illuminati. Y el invitado no dudó en explicarle al valenciano con todo detalle cómo formar parte de la supuesta sociedad secreta de ricos y poderosos. «Es muy fácil, aunque depende del sitio», comenzó señalando.

«Mi último amigo que se hizo Illuminati, que se compró una isla, entró. Depende de la logia, él está en la de Marbella. Para hacerse de ellos, se tuvo que poner una túnica, tuvo que beberse un litro de vino y le hicieron meterse en un ataúd», continuó relatando el invitado de ‘El Hormiguero’ mientras el presentador escuchaba con mucha atención sus confesiones. «No lo que hicisteis con Plex, que era enterrarlo. No, él estaba arriba, en el suelo y normal. Tenía que estar allí toda la noche. Al día siguiente, dependiendo de cómo amaneciera, le dejaban entrar o no», insistió Montes.

Omar Montes aseguró que incluso te dan «tu tarjeta de masón», como una especie de carnet para identificarte dentro de la comunidad. Lo que pasa es que, para hacerte de los masones, te tiene que invitar uno que ya esté dentro y este debe estar dentro más de dos años”, aseguraba el artista, dejando más que confuso al comunicador. “¡Qué lío me estoy haciendo!», señaló Motos para zanjar el tema de los Illuminati.