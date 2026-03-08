El importante líder político que visita 'El Hormiguero' de Pablo Motos por primera vez esta próxima semana

Como cada jueves, este 5 de marzo Pablo Motos anunció a los invitados que visitarán 'El Hormiguero' la próxima semana. La sorpresa llegaba cuando nombró a Juanma Moreno Bonilla como invitado del próximo lunes. Será la primera vez que el presidente de la Junta de Andalucía, y candidato a la relección por el PP, acuda al programa de Antena 3.

La entrevista tendrá lugar a 3 meses de que se celebren elecciones autonómicas en Andalucía, aunque aún sin fecha concreta, y en ella abordarán diversos temas de la actualidad política. Entre otros asuntos a buen seguro que hablarán del trágico accidente de Adamuz o de las riadas que obligaron a desalojar varias zonas de Andalucía y en las que la localidad de Grazalema fue la más afectada.

Aunque, tal y como es habitual en otras entrevistas de 'El Hormiguero', también habrá tiempo para que Juanma Moreno hable de su faceta más personal. Hace unos días, se pudo ver al político popular muy emocionado al entregar las Medallas de Andalucía 2026. Durante su discurso, no pudo contener las lágrimas al recordar el accidente ferroviario que dejó 46 víctimas mortales.

Juanma Moreno seguirá los pasos de otros líderes políticos que ya han visitado 'El Hormiguero'

Además, también aprovechará la visita para promocionar su libro, 'Manuel de Convivencia. La vía andaluza', un testimonio sincero que combina sus memorias personales con su trayectoria política. Tras la visita de Juanma Moreno, el martes 10 de marzo Pablo Motos recibirá al cantante Luis Fonsi. El artista puertorriqueño acudirá para celebrar el cierre de su exitosa gira mundial, con la que ha conmemorado sus veinticinco años de carrera.

El miércoles 11 de marzo, las invitadas de 'El Hormiguero' serán las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, quienes acudirán para presentar su nuevo proyecto para Netflix, 'Esa noche'. Se trata de una serie que se estrenará el próximo 13 de marzo y que narra la historia de tres hermanas que deben enfrentarse a un suceso inesperado que pondrá al límite su lealtad familiar.

Por último, el jueves Pablo Motos también recibirá a otros dos intérpretes: Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia, quienes visitarán el programa de Antena 3 para hablar de su nuevo proyecto con Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad' que llegará a las salas de cine el 20 de marzo. Aunque, sin lugar a dudas, la entrevista a Juanma Moreno será la que más dé que hablar.

El líder del PP andaluz sigue así los pasos de otros políticos que ya han ido como invitados a 'El Hormiguero'. El último en hacerlo fue el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page, pero también han acudido otros muchos como son Santiago Abascal, José Luis Martínez-Almeida, Pablo Iglesias, Miguel Ángel Revilla, Isabel Díaz Ayuso, Mariano Rajoy o Felipe González. Pablo Motos también tuvo la oportunidad de entrevistar a Alberto Núñez-Feijóo y a Pedro Sánchez, a ambos en junio de 2023, con motivo de las elecciones generales de aquel año.